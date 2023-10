Astros: Dusty Baker prend sa retraite

Le gérant des Astros de Houston, Dusty Baker, a annoncé prendre sa retraite à l’âge de 74 ans après 26 années de service dans le baseball majeur.

Ceci étant dit, il continuera toujours à œuvrer dans le milieu dans une position consultative, que cela soit avec les Astros ou une autre équipe des ligues majeures comme les Giants de San Francisco, qu’il a entraîné de 1988 à 1992.

«J’ai encore beaucoup à offrir; le baseball a été ma vie, a déclaré Baker à USA Today Sports, mercredi. J’ai toute une vie de connaissances, bien plus que celles de ceux qui n’ont jamais joué à ce jeu.»

Il a également tenu à remercier l’organisation des Astros.

«Je suis très reconnaissant envers Jim Crane et les Astros de Houston de m’avoir donné cette opportunité et de remporter un championnat, a-t-il dit. J’avais l’impression qu’ils avaient été bons pour moi et j’ai été bon pour eux.»

Une carrière gigantesque

À titre de gérant, il a remporté l’an dernier la Série mondiale avec les Astros, et a maintenu une fiche de 2183-1862 entre 1993 et 2023 avec cinq formations différentes, dont les Giants entre 1993 et 2002 et les Reds de Cincinnati de 2008 à 2013. Baker a également remporté à trois reprises le titre de gérant de l’année dans la Ligue nationale, soit en 1993, 1997 et 2003.

Baker a également connu une carrière prolifique à titre de joueur. Ce dernier a évolué durant 19 saisons avec les Braves d’Atlanta, les Dodgers de Los Angeles, les Giants et les Athletics d’Oakland. Durant cette période, il a participé à deux matchs des étoiles, et a gagné une Série mondiale en 1981. Il a maintenu une moyenne au bâton de ,278 et a frappé 242 circuits.

L’ancien voltigeur a également soulevé le trophée de joueur par excellence de la série de championnats dans la Nationale en 1977.