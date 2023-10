Une heure et plus pour faire 20 km: une congestion «jamais vue» sur la rive sud de Québec

Les heures de pointe sont devenues très compliquées à Lévis depuis quelques jours. L’accumulation de travaux routiers sur les grands axes crée une congestion «jamais vue», selon les automobilistes et des entreprises liées au transport.

Les chantiers de l’élargissement de l’autoroute 20 entre la route du Président-Kennedy et l’avenue Taniata et du boulevard Guillaume-Couture compliquent beaucoup les déplacements dans le secteur. S’est additionnée la fermeture d’une voie sur le pont de Québec, depuis lundi matin.

Certains automobilistes ont mis 75 minutes pour se rendre d’un centre-ville à l’autre en matinée, d’après les données colligées par Google Maps au cours de la journée d’hier. En temps normal, ce trajet prend 30 à 40 minutes pendant l’heure de pointe du matin.

En moyenne, les usagers de l’application qui ont activé la fonction de géolocalisation ont passé de 40 min à 1h15 à bord de leur voiture pour aller du travail à la maison sur ce même trajet.

Encore mercredi en fin de journée, il fallait compter plus d’une heure pour parcourir la distance entre les deux centres-villes en partant de la rive sud.

Du jamais vu

L’autoroute 20 entre le pont Pierre-Laporte et Lévis est au cœur de la routine de Maxim Pilote, un conducteur de poids lourd originaire de Québec. Il affirme n’avoir jamais vu pareil ralentissement sur le tronçon d’une vingtaine de kilomètres.

«J’ai l’habitude de passer sur le pont, je le fais au moins six fois par jour, donc du trafic, j’en ai vu. Lundi, ça m’a pris une bonne heure pour emmener mon chargement de Lévis à Québec pendant une de mes runs du matin parce que j’étais pris sur la 20», déplore-t-il.

Le président-directeur général de l’Association du camionnage du Québec (ACQ), Marc Cadieux, abonde dans le même sens.

«J’ai eu l’occasion de l’expérimenter moi-même la semaine dernière et je comprends nos membres transporteurs: on reste pris longtemps. [...] Ça fait augmenter les coûts du transport.»

Retour au niveau prépandémique

Pour sa part, le maire de Lévis croit que les bouchons de circulation vont se poursuivre tant et aussi longtemps que le gouvernement n’aura pas réglé la question d’un nouveau lien entre les rives.

«Je ne pense pas que les travaux sur l’autoroute 20 influencent beaucoup le trafic. Nous sommes plutôt en train de vivre le retour à la normale de la circulation. C’est ce qui explique les bouchons de circulation et on va en avoir de plus en plus», a lancé Gilles Lehouillier en marge de la visite d’un chantier routier.

Émilie Lord, la porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), anticipait des problèmes importants de congestion pour quelques jours, en raison de la fermeture d’une voie sur le pont de Québec.

Elle semblait toutefois surprise par le fait qu’il y ait autant de ralentissements sur l’autoroute 20, sachant qu’il n’y a aucune voie de retranchée, mais seulement un rétrécissement sur la largeur.

- Avec la collaboration de Nicolas St-Pierre