Cinq joueurs à découvrir durant la Série mondiale

Bien malin celui qui pouvait prédire une finale de la Série mondiale entre les Diamondbacks de l’Arizona et les Rangers du Texas. En raison notamment de leur situation géographique, ces deux clubs ne sont certainement pas les plus connus auprès des amateurs de baseball du Québec. Or, ils regorgent de joueurs à découvrir.

• À lire aussi: Une affreuse transaction pour les Blue Jays

En voici cinq :

Ketel Marte

Portant les couleurs des Diamondbacks de l’Arizona, Ketel Marte a réussi au moins un coup sûr à ses 16 premiers matchs éliminatoires en carrière, soit quatre en 2017 et douze cette année. Le Dominicain en a ainsi profité pour fracasser le record du meilleur départ pour un joueur à ce chapitre. Mieux encore, en obtenant un coup sûr dans un 17e match éliminatoire consécutif, lors de la première rencontre de la Série mondiale vendredi, Marte rejoindrait l’ultime marque dans l’histoire du baseball majeur détenue par trois joueurs, soit Hank Bauer, Derek Jeter et Manny Ramirez. Âgé de 30 ans, le Dominicain a été nommé le joueur par excellence de la finale de la Nationale remportée en sept matchs par les Diamondbacks contre les Phillies de Philadelphie, grâce à une moyenne au bâton de ,387 (12 en 31) durant cette série.

Getty Images via AFP

Adolis Garcia

Le Cubain Adolis Garcia est celui qui a obtenu le titre de joueur par excellence de la finale de l’Américaine, après le gain en sept matchs des Rangers face aux Astros de Houston. Lors de l’ultime match de cette série, il a frappé quatre coups sûrs, dont deux circuits, en cinq présences au bâton. Garcia a ainsi croisé le marbre trois fois et obtenu cinq points produits dans une victoire de 11 à 4. Le voltigeur de droite, surnommé «El Bombi», présente une moyenne de ,327 depuis le début des présentes éliminatoires. Garcia n’a jamais pu faire sa place dans l’organisation des Cardinals de St. Louis, de 2017 à 2019, avant d’éclore chez les Rangers au cours des trois dernières années.

Getty Images via AFP

Corey Seager

Si Adolis Garcia lui a volé la vedette dans le septième match de la série contre les Astros, Corey Seager est mieux connu et représente possiblement la principale menace offensive des Rangers ces jours-ci. Au-delà de ses 15 coups sûrs en 45 apparitions officielles au bâton, Seager a soutiré 12 buts sur balles et maintient un taux de présences sur les sentiers de ,483. C’est dire qu’il se rend sur les coussins pratiquement une fois sur deux. C’est énorme! Évoluant à l’arrêt-court en défensive, l’ancien des Dodgers de Los Angeles a également de la puissance, lui qui a réussi trois circuits en 12 matchs éliminatoires avec les Rangers. Lors de la conquête des Dodgers en 2020, il avait été élu le joueur par excellence de la Série mondiale.

Getty Images via AFP

Corbin Carroll

Âgé de seulement 23 ans, le rapide voltigeur des Diamonbacks Corbin Carroll gagne encore à être connu. Pourtant, c’est lui qui devrait logiquement être couronné la recrue par excellence de la saison 2023 dans la Nationale. Après avoir maintenu une moyenne au bâton de ,285 durant le calendrier régulier, il fait encore mieux depuis le début des éliminatoires avec un rendement de ,295. Parmi ses atouts, il peut voler des buts, lui qui a commis 54 larcins durant la récente saison. Carroll a également mené les Diamondbacks avec 116 points comptés, ce qui l’a placé au septième rang dans tout le baseball majeur.

Getty Images via AFP

Brandon Pfaadt

Parmi tous les lanceurs impliqués dans cette Série mondiale, le partant Max Scherzer, maintenant avec les Rangers du Texas, est sans doute le plus connu. À 39 ans, il pourrait toutefois avoir un rôle secondaire dans l’issue de cette finale. Les présentes éliminatoires ont notamment permis d’attirer les regards sur la recrue Brandon Pfaadt. Peu impressionnant en saison régulière, il étonne au monticule au cours des dernières semaines. Après avoir brillé contre les Dodgers de Los Angeles, il a poursuivi sur son erre d’aller en deux départs contre les Phillies. C’est d’ailleurs Pfaadt qui était le partant des Diamondbacks pour le septième et ultime match de la finale de la Nationale. En quatre manches, il a donné deux points, retirant par ailleurs sept frappeurs sur des prises. On risque de le revoir au beau milieu de cette Série mondiale.