Crise diplomatique: l'Inde reprend la délivrance de visas au Canada

Le Haut-commissariat de l'Inde à Ottawa a annoncé mercredi qu'il allait reprendre le traitement de certaines catégories de visas, dans une démarche qui pourrait réduire les tensions récentes causées par le meurtre d'un leader séparatiste sikh au Canada.

Après «un examen approfondi de la situation en matière de sécurité» au Canada et en prenant en compte de «récentes mesures canadiennes», le gouvernement indien a indiqué qu'il recommencerait à délivrer des visas d'entrée standard ainsi que des visas d'affaires, médicaux et de conférence dès jeudi.

Cette décision intervient après que le ministre des Affaires étrangères indien, S. Jaishankar, a déclaré dimanche que les services seraient rétablis si la sécurité des diplomates de New Delhi au Canada était assurée.

«Comme vous le savez, assurer la sécurité des diplomates est l'aspect le plus fondamental de la Convention de Vienne et c'est ce qui a été remis en question au Canada», avait déclaré dimanche M. Jaishankar, cité par le Times of India.

«Par conséquent, si nous constatons des progrès dans ce domaine, j'aimerais beaucoup reprendre les services de visa», avait-il alors ajouté.

La reprise du traitement des visas exclut, pour l'instant, les visas de touristes.

«C'est une bonne nouvelle pour les Canadiens», a réagi le ministre canadien de la Protection civile, Harjit Sajjan, soulignant les «puissants liens interpersonnels» qu'entretiennent les deux pays et l'importance de faciliter les déplacements des familles et des entreprises.

Le ministre a de nouveau demandé une «meilleure collaboration» de la part de New Delhi dans l'enquête sur l'assassinat d'un leader sikh en juin près de Vancouver, en Colombie-Britannique (ouest).

Les relations indo-canadiennes se sont dégradées lorsque le premier ministre Justin Trudeau a évoqué en septembre l'implication possible du gouvernement indien dans le meurtre d'Hardeep Singh Nijjar.

Des accusations aussitôt qualifiées d'«absurdes» par New Delhi, qui avait réclamé le départ de diplomates canadiens, suspendu le traitement de visas au Canada et demandé à ses citoyens d'éviter de voyager dans certaines régions canadiennes.

La semaine dernière, Ottawa a été contraint de rapatrier 41 diplomates basés en Inde après la menace de New Delhi de retirer leur immunité diplomatique.

Les liens entre les deux pays sont pourtant profonds avec une forte immigration indienne au Canada, qui compte le plus grand nombre de sikhs en dehors de l'Inde.

Hardeep Singh Nijjar, militant pour la création du «Khalistan» - un État sikh indépendant dans le nord de l'Inde - a été abattu en juin par deux hommes masqués sur le stationnement du temple sikh qu'il dirigeait près de Vancouver. Il était arrivé au Canada en 1997 et avait été naturalisé en 2015.