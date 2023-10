Donnez des bonbons à vos enfants, suggère une nutritionniste

À l'aube d'une nouvelle révélation dans le domaine de la nutrition, une étude remet en question nos habitudes de consommation de sucreries, de croustilles et d’autres aliments riches en matières grasses et en sucre. Selon cette étude, ces aliments pourraient être aussi addictifs que l'alcool et la cigarette.

Lors du dernier épisode de son balado, Alexandre Dubé s’est entretenu avec Stéphanie Côté, nutritionniste et auteure afin d'en savoir plus sur cette découverte. Elle souligne que cette étude compile plusieurs recherches et insiste sur la nécessité de ne pas tirer de conclusions hâtives à partir d'une seule étude.

Écoutez ses explications de la nutritionniste, disponible en balado ou en audiovisuel sur la plateforme audio QUB radio :

La dépendance à ces aliments proviendrait de la sécrétion de dopamine, l'hormone du plaisir immédiat, dans le cerveau. Lorsque cette sensation s'estompe, nous cherchons à la retrouver en consommant ces aliments à nouveau. Cependant, la nutritionniste met en garde contre l'interdiction totale de ces aliments, car cela peut renforcer le désir de les consommer. Au lieu de cela, elle encourage à se poser des questions sur les motivations de manger, à éviter l'interdiction stricte, et à apprécier ces aliments avec modération.

Pour les parents, elle recommande de ne pas diaboliser les bonbons, mais de les intégrer de manière équilibrée dans l'alimentation des enfants, évitant ainsi de créer des associations négatives qui pourraient persister à l'âge adulte.

«Il faut se donner la permission de mal manger!», a tenu à souligner Stéphanie Côté .

En somme, cette étude met en lumière l'importance de comprendre nos comportements alimentaires et de les gérer avec intelligence plutôt que de les interdire complètement.

N.B. Ce texte a été écrit à l'aide de l'intelligence artificielle à partir de l'entrevue audio de QUB radio .

