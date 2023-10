Gaza: Biden appelle Israël à faire tout son possible pour épargner les civils

Le président américain Joe Biden a affirmé mercredi qu'Israël avait non seulement le droit, mais «la responsabilité» de se défendre après l'attaque sanglante du Hamas, mais qu'il devait faire tout son possible pour épargner les civils palestiniens dans la bande de Gaza.

• À lire aussi: «Le Hamas n'est pas un groupe terroriste», déclare Erdogan

• À lire aussi: «Malades d'angoisse»: le calvaire de familles d'otages détenus à Gaza

• À lire aussi: Le chef de l'ONU se dit «choqué» de la «représentation biaisée» de ses propos sur le Hamas

«Israël a le droit et j'ajouterais la responsabilité de répondre au massacre de son peuple», a affirmé le président américain, tout en ajoutant qu'«Israël doit faire tout ce qui est en son pouvoir, aussi difficile que cela soit, pour protéger les civils innocents».

«Le Hamas se cache derrière des civils palestiniens, ce qui est méprisable et, sans surprise, lâche. Mais cela n'enlève rien à la nécessité d'agir dans le respect des lois de la guerre», a-t-il ajouté en s'adressant à la presse aux côtés du premier ministre australien Anthony Albanese.

La guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre en Israël, dont l'armée assiège et bombarde depuis en représailles la bande de Gaza - contrôlée par le mouvement islamiste palestinien - est entrée mercredi dans son 19e jour.

De nombreux pays réclament une pause humanitaire dans les bombardements incessants menés par Israël et alors que se prépare une éventuelle offensive terrestre.

Le président Biden a assuré à ce sujet n'avoir pas «exigé» auprès du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qu'il retarde cette éventuelle offensive jusqu'à la libération des otages aux mains du Hamas.

«Non. C'est leur décision, mais je ne l'ai pas exigé», a-t-il déclaré en réponse à une question. «Ce que je lui ai dit, c'est que s'il est possible de faire sortir ces personnes en toute sécurité, c'est ce qu'il doit faire».

Selon les autorités, plus de 200 otages ont été enlevés en Israël par le Hamas, dont quatre ont été relâchés à ce jour.

M. Biden a par ailleurs appelé à ce que les attaques de Palestiniens par des colons israéliens en Cisjordanie «cessent maintenant».

«Cela jette de l'huile sur le feu. Ils attaquent les Palestiniens dans des endroits qui leur reviennent de droit (...) et cela doit cesser maintenant», a-t-il dit.

Interrogé sur le nombre de morts dans le conflit, le président américain a déclaré n'avoir «pas confiance» dans les bilans fournis par les Palestiniens.

«Je suis sûr que des innocents ont été tués, et c'est le prix à payer pour faire la guerre. Mais je n'ai aucune confiance dans les chiffres utilisés par les Palestiniens», a-t-il dit.

L'attaque du Hamas et les représailles de l'armée israélienne dans la bande de Gaza ont fait plus de 1400 morts en Israël, selon les autorités, et plus de 6500 dans le territoire palestinien, selon le mouvement islamiste, majoritairement des civils des deux côtés.