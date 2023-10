La Fondation Les Petits Rois amasse 215 940$

La 22e soirée-bénéfice au profit de la Fondation Les Petits Rois a dépassé son objectif alors que la somme de 215 940 $ a été amassée. La fondation, présidée par Vânia Aguiar, vient en aide aux enfants atteints de déficience intellectuelle avec ou sans troubles liés au spectre de l’autisme.

Photos fournies par La Fondation Les Petits Rois

Cette année encore, grâce au soutien inconditionnel des partenaires et bénévoles, la soirée a connu un immense succès. François Leclair, président d’honneur de la soirée, est en compagnie de Vânia Aguiar, présidente et fondatrice de la Fondation Les Petits Rois, Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, et sa conjointe, Pascale Bourbeau, vice-présidente de la Fondation les Petits Rois.

La soirée a eu lieu à l’Édifice Wilder - Espace Danse alors qu’on voit François Leclair, le président d’honneur de la soirée, son père, Claude Leclair et sa sœur, Caroline.

Pour les membres de la Fondation, les Petits Rois et leur famille, cet événement est le témoignage d’un soutien et d’une solidarité inestimables. Sur la photo, on voit Manon Blanchette, Pascale Bourbeau et sa mère, Mireille Tessier Bourbeau.

Manon Blanchette, Pascale Bourbeau, vice-présidente de la Fondation les Petits Rois, François Leclair, le président d’honneur de la soirée, et Vânia Aguiar, présidente et fondatrice de la Fondation Les Petits Rois, sont en compagnie de Geneviève Borne qui a coanimé la soirée avec Jean-Philippe Wauthier.

La soirée a réuni sur scène Dominic Boulianne, pianiste, Damien Robitaille, chanteur-compositeur, Christa-Maria Abou Aki, Valérie Doucet, artiste du Cirque Éloize, Juliana Bautista, chanteuse et Paul Merkel, trompettiste.

Le président d’honneur, François Leclair, est entouré des membres du comité organisateur, Frédéric Barriault, administrateur, Samantha Golinski, administratrice, Vânia Aguiar, présidente et fondatrice de la Fondation Les Petits Rois, Pascale Bourbeau, administratrice (artistes), Laurent Tessier, administrateur, et Damien Lefebvre, vice-président.