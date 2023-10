«Lac-Noir», une deuxième saison encore plus intrigante et terrifiante

La deuxième saison de Lac-Noir entre dans le vif du sujet dès le départ alors qu’un loup-garou s’en prend au bétail d’un fermier.

Quel membre de la meute du village de Lac-Noir, l’une des plus anciennes d’Amérique du Nord, désobéit ainsi aux ordres du chef Eddy (Normand D’Amour), qui exige que tous les loups-garous fassent profil bas pour éviter de révéler le secret de leur existence?

PHOTO FOURNIE PAR CLUB ILLICO

La réponse se trouve dans la deuxième saison, qui s’installe sur Club illico juste à temps pour l’Halloween, soit dès jeudi, à coup de deux nouveaux épisodes chaque semaine.

Le chef de la police locale, Adrien Archambault (Stéphane Demers), lui-même un loup-garou, a apparemment réussi à remettre le couvercle sur la marmite après avoir tué plusieurs personnes dans la première saison alors qu’il était pris d’une rage folle. De retour dans son uniforme d’homme de loi, il fait équipe avec Valérie Roberge (Mélissa Désormeaux-Poulin) – qui se méfie de lui – pour mettre la main au collet du loup-garou rebelle.

PHOTO DE BERNARD BRAULT FOURNIE PAR CLUB ILLICO

Valérie, qui ne s'est jamais sentie aussi en danger, a du mal à accepter la condition de son fils Dave (Anthony Therrien), devenu une bête à son tour après avoir été mordu accidentellement par sa copine Jade (Laurie Babin). Cette dernière ignorait être un loup-garou parce que sa défunte mère Maryse (Louise Cardinal) lui cachait sa véritable nature en la médicamentant. Jade doit maintenant s’occuper de son frère Victor (Maxime Gibeault, en remplacement de Félix-Antoine Duval), un loup-garou incontrôlable qui est enchaîné depuis une éternité dans un bunker en pleine forêt.

PHOTO FOURNIE PAR CLUB ILLICO

Dans cette deuxième saison plus efficace et plus prenante, on verra la toute première transformation de Dave en loup-garou. Au départ, il contrôle mal ses nouveaux instincts.

Toute l’attention dont le village a été l’objet après les tristes événements des huit premiers épisodes du thriller de Club illico a laissé des traces. Trois semaines ont passé, mais la pression ne retombe pas alors qu’une pleine lune approche et qu’Éric (Nico Racicot), un journaliste adepte de podcasts, débarque au village.

Le sénat des loups-garous entre en scène

C’est sans compter sur la venue du haut sénateur des loups-garous Gabriel (Guy Nadon) et de son jeune acolyte Raphaël (Henri Picard), qui veulent faire la lumière sur ce qui s’est produit à Lac-Noir. Eddy et Adrien devront témoigner devant le grand tribunal, dans une pièce aux allures médiévales où on devine déjà les grandes scènes livrées par Guy Nadon.

PHOTO FOURNIE PAR PIXCOM

On apprend par ailleurs qu’il y a toute une constellation de meutes à travers la planète, autant de loups qui vivent dans le secret parmi les êtres humains, ce qui ajoute une couche politique et terrifiante, disons-le, à l’univers de la série créée et réalisée par Frédérik D’Amours.

Ce dernier, avec les auteurs Charles Dionne et Martin Girard – mais aussi avec le concours de l’expert en maquillages spéciaux Bruno Gatien et du spécialiste en maquillage d’effets spéciaux Adrien Morot, décoré aux Oscars –, pousse plus loin la mythologie des loups-garous.

PHOTO FOURNIE PAR PIXCOM

Comme on n’a pas les moyens de faire de coûteux effets spéciaux au Québec, on a davantage recours à la suggestion et à la surprise pour nous faire vivre des émotions fortes. Et ça fonctionne. On croit aux loups-garous terrifiants que l’on croise dans les épisodes.

Parlant de quelqu’un qui donne la chair de poule, le maire Conrad Cochrane (Andreas Apergis) demeure fidèle à lui-même. Dans son cas – à cause des yeux et du jeu efficace du comédien –, on dirait que Conrad, même dans sa forme humaine, est toujours prêt à bondir sur les gens comme le loup-garou solitaire qu’il est. Conrad force la Dre Émily Morot (Marie-Evelyne Lessard) à recréer le sérum de Mathieu (Victor Andres Trelles Turgeon), qui a été tué à la fin de la première saison sans avoir préalablement partagé le fruit de ses recherches.

PHOTO FOURNIE PAR CLUB ILLICO

Les deux premiers épisodes de Lac-Noir 2 seront disponibles sur Club illico ce jeudi. Deux autres s’ajouteront chaque jeudi subséquent jusqu’au total de huit.