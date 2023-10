«Le cycle de hausse du taux directeur semble être à sa fin»

La séquence de hausses du taux directeur effectuées par la Banque du Canada au cours des derniers mois pourrait être terminée selon le vice-président de IG Gestion de patrimoine, Pierre-Benoît Gauthier.

La Banque du Canada a d’ailleurs maintenu son taux à 5% mercredi, et ne devrait pas procéder à de nouvelles hausses selon ce qu’affirme l’expert en entrevue au TVA Nouvelles.

«Le cycle de hausse de taux semble être à sa fin, s’il n’est pas déjà terminé», dit-il.

M. Gauthier explique qu’il est devenu contreproductif d’augmenter les taux.

«L’un des plus gros moteurs de l’inflation, c’est l’augmentation des coûts d’habitations qui sont liés aux hausses de taux, explique-t-il. Donc ça devient un peu contreproductif de monter les taux pour combattre l’inflation si c’est l’augmentation des taux qui en est largement responsable.»

La Banque du Canada se retrouverait cependant dans une situation délicate, car les États-Unis continuent de hausser leurs taux étant donné que les américains n’en ressentent moins les conséquences.

«Au Canada, les gens voient directement dans leurs paiements hypothécaires et dans leurs paiements de dette l’impact des hausses de taux, avance-t-il. Tandis qu’aux États-Unis, la vaste majorité des gens, presque 95% des gens, ont des hypothèques à taux fixe de 30 ans.»

«La Banque du Canada est prise un peu entre l’arbre et l’écorce, continue-t-il. L’écart des taux entre les États-Unis et le Canada, on veut le maintenir dans une fourchette assez faible pour protéger la valeur du dollar, donc ce n’est pas facile.»

Impact de la guerre Israël-Hamas

Selon M. Gauthier, le conflit entre Israël et le Hamas pourrait avoir un impact sur l’économie mondiale, mais ne devrait pas trop affecter celle du Canada.

«Ça peut avoir un impact sur certaines ressources, spécifiquement le pétrole, mentionne-t-il. Ironiquement, l’économie canadienne est encore largement tributaire des ressources du pétrole, de l’énergie, donc oui, ce conflit-là peut avoir un impact sur l’économie mondiale, une hausse du pétrole pousse l’inflation à la hausse»

«Mais au Canada, lorsque le pétrole est élevé, les actions canadiennes tendent à bien faire, ajoute-t-il. Donc de notre côté, il y a une certaine protection aux effets possibles de ce conflit-là.»

