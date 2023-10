Les banques anticiperaient déjà une autre hausse des taux

La Banque du Canada pourrait faire sienne cette mythique citation de feu Yogi Berra, le célèbre receveur des Yankees de New York: «Ce n’est pas fini, tant que ce n’est pas fini».

Bien qu’il ait décidé de maintenir le taux directeur à 5%, le Conseil de direction de la Banque du Canada affirme qu’il «est toutefois préoccupé par la lenteur des progrès vers la stabilité des prix et par l’accroissement des risques inflationnistes, et est donc prêt à augmenter de nouveau le taux directeur si nécessaire».

C’est ce qui explique sans doute pourquoi les institutions bancaires se montrent étonnamment généreuses dans le rendement qu’elles offrent de ce temps-ci aux épargnants. Les grandes banques offrent 5,50% sur les CPG d’un an et un rendement annualisé de 5,0% sur les CPG de 3 ans et 5 ans.

L’envers de la médaille? Cette «générosité» envers les épargnants leur rapporte de gros revenus : les banques reprêtent ces mêmes dépôts à des taux d’intérêt nettement plus élevés lors des renouvellements d’hypothèques, des prêts personnels, des prêts aux entreprises, des prêts autos, etc.

Juste au niveau des hypothèques, à titre d’exemple, je vous rappelle que le taux du «cinq ans variable» est passé de 2,45% en mars 2022 à un taux actuel de 7,20%. Par tranche de 100 000$ d’hypothèque amortie sur 25 ans, les mensualités hypothécaires sont ainsi passées de 445,48$ à 712,81$, en hausse de 60%. C’est catastrophique pour les emprunteurs.

LA PROCHAINE HAUSSE DE TAUX?

Si une autre hausse du taux directeur de la Banque du Canada devait survenir cette année, elle sera annoncée le 6 décembre prochain.

Avis aux emprunteurs: restez aux aguets, car les risques à la hausse de l’inflation préoccupent sérieusement le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, et ses acolytes du Conseil de direction.

LES RISQUES D’INFLATION

Selon la Banque du Canada, quels sont ces risques?

Un, cela fait déjà deux ans que l’inflation dépasse la cible de 2%. Pire encore: l’inflation devrait rester légèrement au-dessus de la barre des 3% pour une autre année.

Deux, les progrès vers la cible de 2% d’inflation sont lents et les risques de plus forte inflation sont en hausse à l’échelle mondiale. Cela a accentué le risque que la désinflation stagne ou même que l’inflation monte à nouveau.

Trois, les attentes d’inflation des ménages et des entreprises demeurent élevées.

Quatre, les entreprises pourraient également tarder à ajuster leurs pratiques d’établissement des prix.

Cinq, si le marché de l’emploi demeure tendu ou que la croissance de la productivité reste faible, les pressions sur les coûts sont susceptibles d’être plus fortes et plus durables que prévu.

Six, la perturbation des récoltes et des chaînes d’approvisionnement en raison de l’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes pourrait aussi exercer une pression à la hausse sur l’inflation.

Sept, les prix du pétrole sont plus élevés que prévu.

Huit, le conflit en Israël et à Gaza n’a pas eu d’effet jusqu’à maintenant sur l’offre mondiale de pétrole. Mais si ce conflit s’étendait à d’autres pays de la région, l’offre de pétrole pourrait être perturbée, faisant ainsi monter les prix du pétrole.

Neuf, ces hausses risqueraient de se répercuter sur d’autres prix, et l’inflation pourrait monter en flèche, particulièrement dans un contexte où les entreprises ajustent fréquemment leurs prix.

Selon la Banque du Canada, l’accentuation de l’incertitude géopolitique pourrait aussi faire peser de nouvelles pressions sur les coûts, étant donné l’incidence qu’elle aura sur les chaînes d’approvisionnement mondiales de biens et de matières premières.

On n’est pas sorti de l’inflation!