Les Diamondbacks et les Rangers reviennent de très loin

Personne n’aurait pu s’imaginer, il y a à peine deux saisons, que la Série mondiale opposerait les Diamondbacks de l’Arizona aux Rangers du Texas.

Au terme de la saison 2021, les Rangers et les Diamondbacks terminaient dans la cave du classement du baseball majeur, avec des fiches de 60-102 et 52-110, respectivement.

En accédant au tour final deux ans après une campagne de 100 défaites, lesdites équipes ont rejoint un club select composé des Braves de Boston (1914), des Red Sox de Boston (1967), des Mets de New York (1969) et des Rays de Tampa Bay (2008).

Le parcours vers la Série mondiale a donc été semé d’embûches et le voltigeur des Rangers Adolis Garcia n’a d’ailleurs pas hésité à le rappeler.

«Nous avons perdu près de 200 matchs tout au long de ce parcours, a-t-il déclaré en conférence de presse après le gain des siens face aux Astros de Houston, lundi soir. Plus que tout, il ne s'agit même pas de battre les Astros ou cet adversaire en particulier, il s'agit de savoir à quel point nous sommes fiers du chemin que nous avons parcouru et de la façon dont nous avons pu nous améliorer pour en arriver là où nous sommes en célébrant.»

En 2022, les Texans n’avaient pas non plus participé aux séries, se classant désormais au troisième échelon des formations avec le pourcentage de victoires le plus faible (,420) lors d’une campagne précédant une apparition à la Série mondiale.

Si l’on va encore un peu plus loin, les D-Backs et les Lone Stars ont affiché un pourcentage de gain combiné de ,438 lors de la dernière campagne, ce qui représente le deuxième plus faible rendement pour une affiche de la classique automnale dans l’histoire du circuit.

Bref, ces deux formations ont tout simplement surpris le monde du baseball et se battront désormais pour le trophée du commissaire dès vendredi au Globe Life Field, à Arlington.