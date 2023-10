Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 26 octobre qui valent le détour.

Hockey: Canadien de Montréal c. Blue Jackets de Columbus

Getty Images via AFP

Le Canadien cherche à renouer avec la victoire face aux Blue Jackets. Les deux formations ont toutes les deux perdu, mardi, mais le CH est cette fois-ci donné favori. La troupe de Martin St-Louis n’a pas forcément démérité face aux Devils, mais s’est écroulée en deuxième partie de rencontre. Face à une équipe bien plus faible, une performance similaire à ce qu’ils ont produit en première période face au New Jersey pourrait bien leur donner les clés pour aller chercher les deux points de la victoire.

Résultat: Canadien de Montréal – 1,83

Hockey: Jets de Winnipeg c. Red Wings de Detroit

Getty Images via AFP

Les Red Wings représentent la meilleure attaque du circuit Bettman depuis le début de saison avec 34 buts. Ils en ont encore marqué quatre lors de leur plus récente sortie face au Kraken de Seattle. Quant aux Jets, leurs rencontres ont, en moyenne, vu plus de sept buts inscrits. Si le passé est garant du futur, nous pourrions donc avoir le droit à un match porté sur l’offensive au Little Caesars Arena.

Prédiction: Plus de 6,5 buts dans la rencontre – 1,90

Hockey: Wild du Minnesota c. Flyers de Philadelphie

Photo Martin Chevalier

Visiblement, nombreux sont ceux qui s’attendent à voir un match serré entre les deux équipes, mais la différence de qualité penche bel et bien en faveur du Wild. Ils sont allés mettre sept buts mardi aux Oilers d’Edmonton, tandis que les Flyers ont perdu 3 à 2 face aux Golden Knights de Vegas. Douze des 18 buts inscrits par le club de la Pennsylvanie ont été inscrits par trois joueurs. À un moment donné, le manque de profondeur va les rattraper, et cela pourrait bien avoir lieu face aux coéquipiers de Kirill Kaprizov.

Résultat: Wild du Minnesota – 1,83