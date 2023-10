Repêchage 2024: deux Québécois en première ronde?

La Centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey (LNH) a dévoilé mercredi sa liste d’espoirs en vue du prochain repêchage et deux Québécois font bonne figure.

Les attaquants Maxim Massé et Sacha Boisvert sont répertoriés comme des candidats pour la première ronde de l’encan amateur de 2024. Ils ont reçu la cote de «A», comme 26 autres joueurs.

Massé œuvre présentement pour les Saguenéens de Chicoutimi. L’ailier droit de 17 ans a amassé 7 buts et 10 mentions d’aide pour 17 points en 12 parties jusqu’à maintenant en 2023-2024. Le natif de Rimouski a été choisi à titre de joueur de première année par excellence dans la Ligue canadienne de hockey (LCH) l’an dernier.

Boisvert a suivi son plan

De son côté, Boisvert porte les couleurs des Lumberjacks de Muskegon dans la USHL. Il a récolté six buts et trois aides pour neuf points en autant de rencontres cette saison.

Natif de Trois-Rivières, Boisvert a été repêché à deux reprises dans la LHJMQ. En 2022, les Saguenéens de Chicoutimi en avaient fait le 12e choix de la première ronde et ce, malgré le fait qu’il avait clairement signifié ses intentions de poursuivre son développement du côté sud de la frontière. Il ne s’était finalement jamais présenté.

Lors du dernier repêchage, les Cataractes de Shawinigan avaient tenté le coup en le sélectionnant à nouveau, cette fois en cinquième ronde, dans l’espoir d’utiliser la proximité géographique avec sa ville natale comme argument de vente. Encore une fois, par contre, le Trifluvien a tenu parole et s’aligne dans la USHL cette saison avec, en tête, de joindre l’Université du Dakota du Nord, avec qui il possède une entente verbale.

Eiserman et Celebrini en tête

Sans surprise, Cole Eiserman et Macklin Celebrini ont aussi reçu la cote de «A». L’Américain et le Canadien sont considérés comme les deux meilleurs espoirs du prochain repêchage. Pour le moment, les experts ne s’entendent pas sur celui qui entendra son nom en premier à la fin du mois de juin mais il semble que Celebrini ait une longueur d’avance.

L’attaquant canadien connait un début de carrière pour le moins prolifique avec les Terriers de l’Université de Boston, l’équipe pour laquelle évolue les espoirs du Canadien Lane Hutson et Luke Tuch. À ses quatre premiers matchs dans la NCAA, le natif de Vancouver a inscrit cinq buts et une passe pour six points.

De son côté, Eiserman s’aligne avec le Programme national de développement américain des moins de 18 ans avec qui il connait, lui aussi, un début de saison fort prometteur. En 11 matchs seulement, l’ailier américain a inscrit pas moins de 18 buts en plus d’ajouter cinq mentions d’aide pour un total de 23 points.

Il pourrait fort bien battre le record du Programme, de 72 buts en une seule saison, réalisé par Cole Caufield lors de la saison 2018-2019.

Rappelons que les dates du prochain repêchage, ainsi que l’endroit où il sera présenté, n’ont toujours pas été dévoilés. La LNH étudie actuellement la possibilité de modifier le format de son repêchage afin de se coller à ce que fait la NFL, soit un événement ne regroupant que les meilleurs espoirs alors que les équipes demeurent dans les bureaux de leurs villes respectives.

-Avec l'Agence QMI