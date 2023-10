Sénateurs: Claude Giroux appelle au calme

Malgré deux défaites où les Sénateurs ont encaissé un total de 11 buts, la plus récente mardi par le pointage de 6 à 4 face aux Sabres de Buffalo, l’attaquant de l’équipe Claude Giroux ne veut pas appuyer sur le bouton panique.

Et pour cause, la saison n’est vieille que de six matchs. Cela étant dit, le numéro 28 est conscient qu’il faudra démontrer plus d’urgence sur la patinoire pour empiler les victoires.

«Aussi frustrant cela soit-il, il nous reste 76 matchs, a-t-il déclaré mardi soir après le revers des siens. Ce n'est pas le moment d'appuyer sur le bouton de panique. Mais il est temps de continuer à travailler sur notre jeu, de continuer à trouver des moyens d'être cohérents pendant 60 minutes. Si nous faisons cela, nous allons gagner des matchs de hockey.»

Même son de cloche chez Jakob Chychrun, l’arrière du club ottavien.

«C'est le début de l'année, nous n'allons pas gagner tous les matchs, a lancé Chychrun en point de presse mardi. Mais nous devons vraiment tirer les leçons de certaines de ces soirées où nous n'avons pas nos meilleurs éléments et aller de l'avant.»

Avant ces deux lourdes contre-performances — ils s’étaient également inclinés 5 à 2 samedi face aux Red Wings de Detroit — les «Sens» avaient commencé la saison avec trois victoires en quatre rencontres. Le prochain match des hommes de D.J. Smith aura lieu jeudi contre les Islanders de New York.