Technologies: le cercle vicieux de certains manufacturiers

Dans une récente entrevue au balado Prends pas ça pour du cash , Emna Braham, directrice générale d’Institut du Québec , a abordé les défis de l'automatisation et de la productivité dans le secteur manufacturier québécois. À travers cette discussion, elle a souligné l'importance de la formation pour surmonter ces défis.

Emna Braham a souligné que le Québec et le Canada accusent un certain retard en matière d'investissement dans l'automatisation. L'Institut du Québec s'efforce d'apporter une perspective économique aux débats contemporains, y compris la main-d'œuvre, le marché de l'emploi et le développement économique.

Écoutez l'entrevue intégrale, disponible en balado via la plateforme audio QUB radio :

L'écart de productivité entre le Québec et l'Ontario s'explique par la diversité des secteurs manufacturiers. Certains secteurs sont tout simplement moins productifs que d'autres. La directrice générale a également souligné la nécessité de former les gestionnaires et les travailleurs pour tirer parti de la technologie.

Les entreprises qui ont le moins investi dans l'automatisation ont du mal à attirer du personnel qualifié, créant ainsi un cercle vicieux. Emna Braham a également suggéré que la formation des gestionnaires et des travailleurs est un levier clé pour briser cette spirale.

En fin de compte, l'Institut du Québec propose des solutions pour accroître la productivité, notamment la formation et la priorisation des secteurs clés, afin de relever les défis de l'automatisation et de maintenir la compétitivité de l'économie québécoise.