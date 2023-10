Transport collectif: Guilbault trouve que les projets coûtent trop cher

L'explosion des coûts observée avec la quasi-totalité des projets de transport collectif au pays démontre que ces chantiers coûtent trop cher et qu’il faut trouver «une façon d'être plus efficace», croit Geneviève Guilbault.

Une recension des différents projets de transport collectif structurant au pays effectuée par Le Journal confirme une tendance relevée il y a quelques années par des experts universitaires: les budgets initiaux sont presque toujours dépassés, comme c'est le cas avec le tramway de Québec.

«J’ai trouvé l’article très intéressant», a commenté la ministre des Transports et de la Mobilité durable, qui trouve que les constats relevés par les experts rejoignent ceux qu’elle a faits en traversant de l’autre côté de l’Atlantique, en mars dernier.

«J'étais allée en mission en Europe et j'étais revenue en disant: “Mon Dieu que c'est compliqué ici et que c'est cher ici comparé à l'Europe”», a relaté Mme Guilbault.

«Et là, on voit bien que ça s'explique notamment par le fait qu'on en fait peu ici [de grands projets de transport collectif], donc moins d'expertise, moins habitués», a-t-elle continué.

Pour la vice-première ministre, la solution – bien qu’elle s’abstienne de la nommer clairement – semble passer par la création d’une agence des transports. La Presse révélait en août dernier que François Legault a même failli en faire une promesse électorale aux dernières élections.

«Vous n’êtes pas sans savoir que je travaille sur une façon d'être plus efficace et que les chantiers de transport collectif, entre autres, coûtent moins cher, soient moins longs», a laissé planer Mme Guilbault, en faisant indirectement référence à la création d’une telle agence, mercredi.

«Alors je vais continuer de travailler et j'aurai éventuellement quelque chose à vous annoncer quand je serai prête», a-t-elle ajouté.

«On spécule», dit Julien

Invité lui aussi à réagir à notre reportage, son collègue responsable des Infrastructures et de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, a assuré qu’il suit de près cette surchauffe qui perdure sur le marché nord-américain.

«Ça fait longtemps que je le dis, que les projets d'infrastructure majeurs depuis les cinq dernières années, c'est à peu près 40% d'augmentation, a-t-il commenté. On fait le suivi de ça. Donc oui, il y a une surchauffe. Oui, il y a des enjeux de concurrence. Oui, il y a des enjeux de disponibilité, donc on est bien conscient de ça.»

«Est-ce que ça va durer dans le temps? On ne peut pas le dire», a laissé tomber M. Julien.

En ce qui a trait au projet de la Ville de Québec, «je réitère qu'on est pour le projet du tramway», a insisté le député de Charlesbourg.

«On attend, naturellement, de voir les chiffres. Actuellement, on spécule», a-t-il observé.

Le tramway n’est pas un cas unique

«On spécule énormément sur le tramway. Tant qu'on n'aura pas de l'information fiable, ça demeure de la spéculation», a indiqué, dans le même sens, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon.

Son collègue et porte-parole du Parti Québécois en matière de Transports, Joël Arseneau, en a profité pour souligner qu’à «peu près tous les projets» mis en œuvre par le gouvernement «se sont révélés des catastrophes sur le plan financier».

Il cite en exemple les Maisons des aînés, les maternelles 4 ans et le REM à Montréal. «Alors, pourquoi ce serait uniquement sur la tête de la Ville de Québec, de son maire et du projet de tramway qu'on s'acharnerait? Bien, c'est parce qu'il y a une raison derrière ça. On aimerait ça que la CAQ soit davantage transparente puis appuie fermement le projet et aide plus», a dit M. Arseneau.