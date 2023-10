BÉDARD, Claude



Le 13 octobre 2023, est décédé paisiblement dans son sommeil, M. Claude Bédard, domicilié au Renaissance de Thetford Mines. Il a rejoint son épouse feu Gisèle Bertrand ainsi que son amie feu Carmen Lemieux.Il était le fils de feu Josaphat Bédard et de feu Zénaïde Labonté, le frère de feu Denise épouse de feu Gérald McVeigh, Pauline épouse de Pierre Beaulieu et Juliette épouse de Rock Demers. Il laisse également dans le deuil les membres de la famille Bertrand, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 novembre à compter de 13h auGAMACHE & NADEAU LTÉE590, RUE ST-ALPHONSE SUDTHETFORD MINESParents et amis sont invités à se joindre à la famille pour une liturgie de la Parole qui aura lieu le dimanche 5 novembre à 16h30 à la chapelle du centre funéraire.La famille désire remercier le personnel du Renaissance pour leur attentions et leur gentillesse.