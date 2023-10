O'BRIEN, David



À Saint-Eustache, le 16 octobre 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé Monsieur David O'Brien, époux de Madame Helen Aligizakis.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Eric, Karl et leur conjointe, ses petits-enfants: Bianca, Kevin et Emma, ses soeurs: Sherryl et Sandra, son frère Jimmy et leur famille, tous les membres de sa belle-famille ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.La famille tient à remercier toute l'équipe du CLSC St-Eustache, plus particulièrement Dre Veronica pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Un merci spécial également à Frances Dickie pour son support, son amitié et son humanisme.