GASCON, Ghyslain



À Saint-Jérôme, le 21 octobre 2023, est décédé à l'âge de 91 ans, M. Ghyslain Gascon, homme d'affaires connu à Saint-Jérôme, époux de Mme Andrée Béland.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Thalia), Lyne (Ian), Josée (Michel) et Luc, ses petits-enfants: Michael, Jonathan, Catherine, Laurence, Aidan, Leif, Nina et Maude, ses arrière-petits-enfants: Zack, Lars et Béatrice, ses soeurs: Gisèle, Claudette (Charles) et Paulette, ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 28 octobre 2023 dès 9h. Une cérémonie de dernier adieu suivra à 11h15 à laDESROSIERS & FILS INC.10 RUE DE MARTIGNY ESTSAINT-JÉRÔME, QC J7Z 1V6et de là au cimetière de St-Jérôme.