Allusions à la tuerie commise par Denis Lortie: un antitramway accusé de harcèlement criminel

Le militant anti-tramway Robert Lavoie, qui avait écrit sur les réseaux sociaux un commentaire faisant un lien entre le caporal Denis Lortie et l’hôtel de ville de Québec, a été officiellement accusé de harcèlement criminel jeudi matin.

La Ville avait confirmé au cours de l’été avoir fait un signalement au SPVQ à la suite du commentaire de Lavoie sous une publication d’un groupe d’opposants au projet de tramway sur les réseaux sociaux.

«À quand une visite d’une émule de Denis Lortie au conseil de ville», avait écrit l’homme, faisant référence à la tuerie survenue à l’Assemblée nationale en 1984. Le caporal Lortie avait fait irruption dans le bâtiment pour s’en prendre à René Lévesque et à ses députés, tuant au passage trois employés en plus d’en blesser 13 autres.

Après son enquête, le SPVQ avait soumis le dossier au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) en août. La décision de porter une accusation contre Robert Lavoie s’est confirmée jeudi matin.

Déjà exclu du conseil

Robert Lavoie est bien connu du conseil municipal de Québec. Il s’y est présenté à plusieurs reprises pour faire valoir ses opinions tranchées; il a notamment été exclu de l’une des séances pour ses propos. Il était également membre du mouvement «Tramway non merci» avant d'en être exclu également.

C’est le maire Bruno Marchand lui-même ainsi que la conseillère Maude Mercier Larouche qui ont porté plainte aux policiers.

Le maire Marchand a indiqué que l'accusation «est une bonne chose».

«Je redis pour l'ensemble des cas que notre tolérance va être à zéro. À chaque fois qu'un élu va être victime [...], on sera toujours derrière chaque élu pour faire en sorte de les soutenir parce que ces comportements sont inacceptables et il est temps au Québec que ça cesse.»

Lavoie devra respecter pour la durée des procédures une interdiction d’entrer en contact avec le maire et la conseillère Mercier Larouche. Il ne pourra pas non plus y faire référence sur les médias sociaux.

Le dossier reviendra devant la cour le 11 décembre prochain.

- Avec la collaboration de Stéphanie Martin