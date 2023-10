Apple hausse les tarifs d’abonnement à ses services Arcade, News+, TV+, One

Depuis hier, 25 octobre, les services coûtent plus cher chez Apple. Tous? Non, les abonnements à Music, Fitness Plus et iCloud+ restent inchangés.

Apple publiera ses résultats du quatrième trimestre, jeudi prochain, 2 novembre. Le chiffre d'affaires généré par les services d'abonnement tels qu'iCloud et Apple TV Plus est un segment important et en pleine croissance pour l'entreprise, et les hausses annoncées aujourd'hui contribueront à renforcer ces chiffres à l'avenir.

La mégaentreprise de Cupertino a fait état d'un chiffre d'affaires élevé dans le secteur des services au cours de son dernier trimestre, avec des ventes en hausse de 21,2 milliards de dollars US, soit une augmentation de plus de 8 % d'une année sur l'autre. Le segment des services de la société comprend des activités comme Apple TV+, ainsi que l'App Store et Apple Music.

Les hausses de tarifs sur notre marché

Apple rejoint plusieurs autres services de diffusion qui ont augmenté leurs prix cette année, notamment Netflix, Hulu, Disney Plus, Paramount Plus, Discovery Plus et Max.

Les nouveaux prix peuvent être consultés sur le site web d'Apple et sont les suivants :

Apple Arcade, de 5,99 à 8,99 $/mois, mais aucun changement sur l’abonnement annuel

Apple News+, de 12,99 à 16,99 $/mois

Apple TV+, de 8,99 à 12,99 $/mois ou de 89 à 129 $/an

Apple One : naturellement, l'augmentation du prix des abonnements individuels se traduit par une augmentation du prix des abonnements Apple One :

Individuel : de 18,95 à 22,95 $/mois

Famille : de 24,95 à 28,95 $/mois

Premier : de 37,95 à 44,95 $/mois

Les abonnés actuels verront ces augmentations de prix 30 jours plus tard, à la date de leur prochain renouvellement.

Il convient de noter qu'Apple a augmenté le prix de ses abonnements pour la dernière fois en octobre 2022.