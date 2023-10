Astérix aux prises avec un gourou de la pensée positive dans le 40e album de la série, «L’iris blanc»

Astérix a croisé toutes sortes de personnages de méchants depuis la parution du premier album de ses aventures, il y a plus de 60 ans. Dans L’iris blanc, le 40e tome de la série, lancé jeudi, le valeureux petit gaulois doit se mesurer à une nouvelle sorte de vilain: un gourou adepte de la pensée positive qui tente de semer la pagaille dans le village.

Il s’appelle Vicévertus, il multiplie les proverbes qui ne veulent rien dire et il prône la bienveillance, l’alimentation saine, la méditation et l’accomplissement personnel. Dans L’iris blanc, le nouvel album d’Astérix, ce charismatique gourou recruté par Jules César réussira à monter les habitants du village d’irréductibles Gaulois les uns contre les autres, en séduisant notamment Bonnemine, la femme du chef Abraracourcix.

En entrevue au Journal, le scénariste de ce nouvel album, Fabcaro, dit ne pas avoir été influencé par une personne en particulier pour créer ce nouveau personnage de méchant.

«Je dirais que c’est un mélange d’auteurs de best-sellers sur la pensée positive, de politiciens et de médecins un peu gourous, explique

Fabcaro – Fabrice Caro de son vrai nom – dans une entrevue accordée par visioconférence, mardi.

«C’est un personnage de gourou qui essaie d’accéder à une forme de pouvoir par la séduction. Il profite de sa position pour avoir une emprise sur les gens qui sont en perte de repères.»

Depuis les premiers albums, les auteurs d’Astérix ont toujours alterné entre les histoires de village et de voyage. Avec L’iris blanc, Fabcaro et le dessinateur Didier Conrad ont respecté cette tradition.

«Quand l’éditeur m’a demandé de faire un synopsis, je lui ai demandé s’il fallait que ça soit une histoire de village, parce que l’album précédent [Astérix et le Griffon] en était une de voyage. Il m’a répondu que c’était effectivement une tradition d’alterner les deux mais que ce n’était pas obligatoire.

«Mais moi, malgré tout, je préférais faire un album de village. Les personnages du village sont tellement forts que j’avais envie de m’amuser avec eux. C’est donc plutôt bien tombé, observe Fabcaro qui succède à Jean-Yves Ferri, le scénariste des cinq albums précédents d’Astérix.

Un rêve d’enfant

Le jour où il s’est fait offrir de scénariser le 40e album de la série Astérix, il y a près de deux ans, le bédéiste français Fabcaro a tout de suite eu une pensée pour le garçon de six ans qu’il était quand il a découvert pour la première fois les aventures du célèbre petit gaulois.

«Mon premier album Astérix, je l’ai lu à six ans. Ç’a été un coup de foudre immédiat et j’ai continué à lire Astérix toute ma vie, relate Fabcaro.

«Il y a tellement de niveaux de lecture qu’on peut relire Astérix toute sa vie. Ça fonctionne à 10 ans, à 15 ans et à 30 ans. Ça fait partie des lectures “doudous” qui m’ont accompagné depuis mon enfance. À 6 ans, vous lisez un premier Astérix et à 48 ans, on vous dit qu’on a pensé à vous pour écrire un nouvel album Astérix. C’est surréaliste!»

Fabcaro s’est fait connaître auprès des amateurs de bandes dessinées avec son roman graphique Zaï Zaï Zaï Zaï, sorti en 2015. Même si l’humour absurde de ses livres diffère de celui bon enfant des albums Astérix, le bédéiste de 50 ans n’a pas eu de mal à s’ajuster au ton des bandes dessinées créées il y a plus de 60 ans par les regrettés René Goscinny et Albert Uderzo.

«Le fait que ça soit très codifié m’a beaucoup aidé, admet-il. Il y a tellement de codes à respecter que ça devient difficile de sortir du champ. Il y a un périmètre à respecter et il faut réussir à s’amuser à l’intérieur de ce périmètre. Et on le fait en étant toujours guidés par les maîtres qu’étaient Uderzo et Goscinny. Ça s’est fait de manière assez naturelle pour moi.»

Plus de cinq millions d’exemplaires de L’iris blanc, le 40e album d’Astérix, seront mis en vente dans le monde ce jeudi, en vingt langues et dialectes.