De Caillou à Laurie: un nouveau projet jeunesse pour Claudia Laurie

Depuis 26 ans, elle prête sa voix à Caillou, le célèbre personnage pour enfants. Mais la comédienne Claudia Laurie avait envie de revenir à l’avant-plan avec un nouveau projet jeunesse. La voici qui présente Le monde de Laurie et son personnage de préado qui sera la «nouvelle meilleure amie» des petits.

«Je pense que Caillou va toujours me coller à la peau, mais je suis mûre pour un changement.»

Claudia Laurie adore encore aujourd’hui faire la voix du petit garçon sans cheveu. Même que chaque semaine, elle reçoit des demandes pour faire des messages de bonne fête à des fans, petits et grands, de Caillou.

Mais il y a quelques années, elle a eu l’idée de créer son propre personnage: Laurie. Cette préado sans âge défini est une hypersensible qui porte un casque antibruit sur les oreilles. «Elle a un petit côté sécurisant pour les enfants. C’est leur nouvelle meilleure amie. On vise les 3 à 7 ans environ.»

Courtoisie Jean-Charles Labarre

C’est en partant de son expérience personnelle que Claudia Laurie a décidé d’inventer son nouvel alter ego. Tout a commencé il y a dix ans quand la comédienne a été victime d’un accident de voiture qui lui a causé un traumatisme sonore.

«J’ai eu un son super fort aux oreilles qui m’a donné de l’acouphène accoté, dit-elle. Quand tu travailles dans le son depuis l’âge de 14 ans, que tu fais de la voix et du doublage... Ma vie a été complètement chamboulée par cet accident-là. J’étais certaine que je n’aurais plus jamais de vie sociale ni de vie professionnelle.»

Mais à force de travail, et de longues séances de silence, Claudia Laurie a réussi à grandement faire diminuer son acouphène. Il y a quatre ans, le projet du Monde de Laurie a commencé à prendre forme et elle a écrit une première chanson. Puis d’autres pièces se sont ajoutées. En rencontrant Fred St-Gelais, l’idée de faire un album complet est devenue sérieuse.

«Ç’a été une super collaboration. Il aimait beaucoup l’originalité de mes affaires», dit Claudia Laurie à propos du musicien qui a fait le mixage et la mastérisation de l’album.

Par la suite, l’équipe des Productions Martin Leclerc est arrivée dans le portrait et on lui a proposé de concevoir un spectacle de Laurie mis en scène par Joël Legendre. «Joël, ça fait longtemps que je le connais, dit Claudia Laurie. Ça fait 26 ans qu’on fait du doublage ensemble!»

À l’automne 2024, Le monde de Laurie partira ainsi en tournée à travers le Québec. Dans quelques semaines, Claudia Laurie doit d’ailleurs présenter un extrait du spectacle pour les diffuseurs. Des spectacles scolaires sont aussi sur la table.

«Il y a aura des danseurs pour accompagner Laurie sur scène, dit la comédienne. Ce sera un spectacle semi-parlé, semi-chanté. Laurie va se confier beaucoup sur un paquet de sujets. Il y aura beaucoup d’amour, de mouvements et d’interaction avec le public.»

Comment la comédienne se sent-elle de lancer un nouveau personnage qui n’existe pas pour les enfants? «Je suis tellement heureuse! Je trouve que c’est une belle suite logique. Pour Caillou, je suis une comédienne qui lit un texte. Mais avec Laurie, je me sens en pleine possession de mes moyens parce que c’est vraiment mon message. [...] Je me sens privilégiée d’avoir la chance de partager aux jeunes des messages au niveau de l’éducation.»

Âgée de 40 ans, comment Claudia Laurie aborde-t-elle le fait de jouer une préado? «J’ai un physique assez particulier. Je mesure 4 pieds 11 et je pèse 95 lb! J’ai un peu la même silhouette et le même visage qu’à 20 ans. J’ai toujours eu un petit côté femme-enfant qui m’a toujours servi. En doublage, je suis une des seules femmes qui double encore des vrais enfants. Je réussis à aller chercher cette innocence et cette énergie-là.»

RETOUR SUR LES DÉBUTS DE CAILLOU

Si vous regardez un film doublé en français, vous y entendrez la voix de Claudia Laurie à la place d’Emma Roberts, Dakota Fanning et Kate Mara. Mais il y a 26 ans, la comédienne était peu expérimentée en doublage. Tout a changé quand on lui a offert de personnifier un petit garçon appelé Caillou.

Comment as-tu obtenu le contrat pour faire la voix de Caillou?

«J’ai fait beaucoup de télé et de publicité depuis que j’ai quatre ans. J’ai animé Les Débrouillards avec Gregory Charles et j’avais même mon clip à MusiquePlus quand j’étais en sixième année! Je rêvais de faire du doublage – je voulais doubler Le roi lion – et j’ai fait un atelier là-dessus qui était offert aux membres de l’UDA. J’étais la seule enfant à y participer. Tout de suite, la directrice de plateau m’a suggérée pour une audition pour Caillou. J’ai envoyé une première cassette. Puis, on m’a demandé de faire une deuxième audition, mais j’étais partie à Toronto pour un tournage. J’ai donc fait mon audition au téléphone avec Alain Zouvi!»

«Ç’a été un de mes premiers contrats. S’en est suivie une carrière de doublage avec des dessins animés, des séries... Je fais aussi la voix de Barbie sur les tablettes, Hello Kitty. Quand j’ai commencé avec Caillou à 14 ans, qui aurait cru que ça se poursuivrait à 40? Je viens tout juste de signer pour un autre trois ans de spectacle. J’enregistre la voix à l’avance et il y a quelqu’un dans une sorte de grosse mascotte qui le joue sur scène.»

Après 26 ans, as-tu encore du plaisir à faire la voix de Caillou?

«Oui! Je dois souvent faire des messages sur des boîtes vocales. Je pense que ça ne lâchera jamais. [...] J’ai fait des voix pour les émissions, mais aussi plein de produits dérivés, comme des poupées parlantes et des cédéroms dans le temps.»

Quand tu as commencé ce projet, je présume que tu ne pensais jamais le faire durant plus de 25 ans?

«Bien sûr que non! Toutes les séries de doublage auxquelles j’ai participé depuis plusieurs années, normalement, c’est deux ou trois saisons. [...] J’ai été voir le spectacle de Caillou il y a quelques semaines. Je voyais les parents qui entraient avec leurs enfants. Ces parents-là avaient eux-mêmes écouté Caillou.»

Qu’est-ce qui fait que Caillou dure à ce point-là?

«Je pense que c’est la simplicité. Parce que c’est le quotidien. Normalement, ce que je double, ce sont des trucs plus fantastiques avec des animaux. Là, c’est un vrai petit gars, un vrai petit humain dans son quotidien. Je pense que ça, c’est indémodable.»

As-tu toi-même des enfants?

«Non, je n’en ai pas moi-même, mais je connais les enfants par Caillou. Je les connais surtout par l’impact de mes expériences de projets jeunesse parce que j’en ai fait beaucoup.»

► Le monde de Laurie sera présenté le 17 mars 2024 (Salle Claude-Léveillée de la Place des Arts de Montréal) et 17 novembre 2024 (Théâtre du Petit Champlain de Québec). Pour les infos: lemondedelaurie.com