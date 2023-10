Des réformes du réseau de la santé qui ont échoué

Quatre des six ex-premiers ministres qui ont signé la lettre envoyée au premier ministre François Legault, s’inquiétant des effets de sa réforme du réseau, ont eux-mêmes tenté de l’améliorer. Avec des résultats qui sont parfois loin d’être au rendez-vous pour le patient. Voici un résumé d’initiatives prises depuis 25 ans.

Mandats incomplets

Pierre Marc Johnson et Daniel Johnson (1985 et 1994)

Photo d'Archives, Agence QMI

Les deux autres signataires de la lettre ont pris le relais de collègues démissionnaires avant de perdre aux élections suivantes.

Déficit zéro

Lucien Bouchard (1996-2001)

Photo d'archives, Agence QMI

Dans la foulée de l’atteinte du déficit zéro, Lucien Bouchard a fermé des hôpitaux et poussé à la retraite des milliers de médecins et d’infirmières. Les effets de ces départs se sont fait sentir pendant des années.

Le virage ambulatoire a aussi eu lieu à cette époque. On souhaitait diminuer les hospitalisations et augmenter les soins à domicile. Si la durée d’hospitalisation a diminué, les soins à domicile n’ont pas été au rendez-vous. C’est également sous son règne qu’ont eu lieu les fusions d’hôpitaux qui ont mené à la création du CHUM et du CUSM.

Création des CSSS

Jean Charest (2003-2007)

Photo d'Archives, Agence QMI

Jean Charest avait recruté le neurochirurgien Philippe Couillard pour en faire son ministre de la Santé. Les deux hommes vont pousser plus loin la fusion d’établissements en regroupant des CHSLD, hôpitaux et CLSC au sein des tout nouveaux Centres de santé et de services sociaux (CSSS). L’idée était de faciliter le cheminement du patient à l’intérieur du réseau et de mettre certaines ressources en commun.

Les CSSS d’un territoire continuaient toutefois de relever de l’agence de santé régionale. Il faudra attendre dix ans pour que les agences de santé disparaissent complètement.

C’est également sous la gouverne de Jean Charest que des sommes colossales ont été octroyées aux médecins. Ces hausses devaient améliorer l’accès à un médecin et augmenter le nombre d’opérations, mais elles n’ont pas toujours eu l’effet escompté.

La méthode Toyota

Jean Charest (2008-2012)

En 2008, un nouveau virage est entrepris dans le réseau de la santé avec l’approche Lean aussi appelée méthode Toyota. Comme on l’avait fait dans des usines de fabrication automobile, l’idée était de revoir l’ensemble des processus pour améliorer l’efficacité.

Tout y passait : la culture organisationnelle, la responsabilisation des employés et la prise de décision le plus près possible de l’action. On espérait des gains d’efficience allant de 20 à 30 %, au niveau de l’accès aux soins et de la réduction des listes d’attente par l’élimination des tâches inutiles. Si certains procédés sont restés, l’expression « méthode Toyota » a pratiquement disparu dans le réseau.

Assurance-autonomie

Photo d'archives, Francis Halin

(2012-2014)

La première ministre Pauline Marois et son ministre de la Santé, Réjean Hébert, n’auront pas eu le temps de mettre en place l’assurance autonomie durant leur court mandat.

D’abord présentée dans un livre blanc, la proposition a été abandonnée après la défaite du Parti Québécois. Une somme de 500 millions $ devait être mise dans une caisse consacrée à l’assurance autonomie pour favoriser le développement des soins à domicile pour les aînés. Les personnes âgées attendent toujours.

Mégastructures

Philippe Couillard (2015-2018)

Photo d'archives, Agence QMI

Le premier ministre Philippe Couillard a frappé un grand coup en 2015 avec la création de 34 centres intégrés. Ces immenses établissements réunissent jusqu’à une quarantaine de CHSLD, CLSC, hôpitaux, centres de réadaptation et centres jeunesse. Des centaines de postes de gestion ont par la suite été abolis, tout comme les agences de santé. Ces mégastructures ont été pointées du doigt pour la réponse hasardeuse à la pandémie de COVID-19 en 2020.