Elle découvre que son conjoint la trompe grâce à... une alerte Amber

Une alerte Amber lancée par les autorités pour retrouver un garçon de 3 ans en Caroline du Nord la semaine dernière a non seulement eu l’effet escompté, mais aurait également permis à une jeune femme de découvrir les liaisons extra-conjugales de son conjoint.

«S’il n’avait pas reçu une alerte Amber, je n’aurais jamais su ça. J’aurais probablement marié cet homme avec lui agissant de cette façon et capable de ce type de comportement [...] Je me sens comme si une Alerte Amber venait de sauver ma vie», a relaté samedi Nichole Christine, de Charlotte, dans une vidéo visionnée plus de 2,5 millions de fois sur TikTok, a rapporté le «New York Post».

Le 18 octobre, la femme de la Caroline du Nord attendait son conjoint à la maison, qui devait normalement se trouver en soirée avec des amis, au moment où l’alerte Amber pour retrouver un garçon de 3 ans et une femme de 33 ans aurait sonné sur les appareils de la maison.

Sauf qu’en allant éteindre la montre intelligente Apple de son conjoint, qu’il avait oublié à la maison, un texto de son amante lui indiquant qu’elle «s’ennuyait déjà de lui» serait apparu au même moment.

«J'étais sous le choc et totalement engourdie. Nous étions ensemble depuis plus d'un an et nous avions prévu de nous marier», a poursuivi la femme de 30 ans, selon le journal américain.

En confrontant son partenaire, elle aurait découvert qu’il entretenait une relation complète avec l’autre femme depuis déjà quelques semaines, et qu’il aurait également contemplé cinq autres relations pendant qu’ils étaient ensemble, aurait-elle confié au «NY Post».

«Reconnaissante» pour l’alerte, la femme estime l’avoir échappé belle.

«Je suis vraiment désolée! Cela vient de m'arriver aussi. L’univers est intervenu juste à temps. Faites-vous tester [pour les maladies transmissibles sexuellement] et envoyez-lui la facture», a conseillé une internaute dans les commentaires.

Le garçon de 3 ans a quant à lui été retrouvé sain et sauf.

