[EN IMAGES] Centre Vidéotron: sur scène avec Shania Twain après avoir demandé sa blonde en mariage

Jonathan Munger avait tout prévu, mardi, au Centre Vidéotron: il avait une bague et il avait demandé la permission à un agent de sécurité de se déplacer au parterre pour s’agenouiller devant sa Mélodie afin de la demander en mariage devant des milliers de personnes, pendant que Shania Twain chantait From This Moment On.

Ce qu’il n’avait pas prévu, c’est que son coup d’éclat romantique attirerait l’attention de l’équipe de la reine du country-pop.

Quelques instants plus tard, Jonathan et Mélodie Gagnon étaient sur la scène avec Shania Twain, trop heureuse de pouvoir présenter à ses admirateurs les futurs mariés.

«C’est très touchant», a dit la vedette après avoir pris une photo avec le couple et chanté un bout de sa chanson avec eux.

«J’étais un peu sous le choc», confesse Jonathan Munger, à qui Le Journal a parlé jeudi matin.

«Ce qui est le fun, ajoute-t-il, c’est que Shania est l’idole de Mélodie depuis qu’elle est toute petite. Elle était sans mots.»

Écoutez l'entrevue avec Valérie Bigras à l’émission de Sophie Durocher via QUB radio :

Un secret difficile à garder

Résidents de Saint-Honoré, au Saguenay, Jonathan Munger, 32 ans, et Mélodie Gagnon, 29 ans, se fréquentent depuis tout juste un an. «Nous avons eu un coup de foudre», dit-il.

Lui est mécanicien industriel, elle est travailleuse autonome, ils ont chacun deux enfants nés d’unions précédentes.

Avant de partir pour le Centre Vidéotron, Jonathan a décidé de profiter de l’occasion pour faire la grande demande, un secret qu’il a eu du mal à garder. «J’ai failli m’échapper dans le parc en montant à Québec, j’étais un peu stressé», avoue-t-il.

Sur place, depuis son siège dans la première rangée des estrades, il a mis un agent de sécurité dans le coup, puis s’est levé durant From This Moment On. «Ma blonde m’a dit: “Tu n’as pas le droit de faire ça”. Je lui ai répondu que j’allais lui demander si on pouvait danser.»

Le reste, ils vont le raconter pendant très longtemps à leurs enfants.