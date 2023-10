États-Unis: un élu démocrate sanctionné pour avoir déclenché une alarme au Congrès

Un parlementaire démocrate aux États-Unis a été sanctionné d'une amende après avoir reconnu avoir volontairement déclenché une alarme au sein du Congrès, forçant le bâtiment à être évacué alors que devait se tenir un vote important.

Jamaal Bowman a reconnu les faits mercredi devant un tribunal de Washington où il a accepté de payer une amende de 1 000 dollars et d'écrire une lettre d'excuses aux forces de l'ordre en échange de l'abandon des poursuites à son encontre, selon des documents judiciaires et un communiqué de cet élu d'une circonscription fédérale de l'État de New York.

Bowman, un ancien directeur d'école de 47 ans, a indiqué qu'il se dépêchait de rejoindre la Chambre des représentants pour assister au vote, le 30 septembre, sur une loi visant à éviter une paralysie budgétaire de l'État fédéral quand il a tiré une sonnette d'alarme pour ouvrir une porte qu'il n'arrivait pas à franchir.

Les faits ont été captés par une caméra de vidéosurveillance. Le bâtiment avait été évacué pendant une heure.

Les républicains, majoritaires à la Chambre des représentants, l'une des deux chambres du Congrès avec le Sénat, l'accusent d'avoir sciemment voulu empêcher le vote et ont entrepris de le priver de ses rôles dans les commissions parlementaires.

Connu pour ses positions progressistes et ses joutes verbales avec ses adversaires républicains dans les couloirs du Congrès, M. Bowman s'est dit reconnaissant que la police ait conclu qu'il n'avait «pas fait obstruction ou n'avait pas voulu faire obstruction à un vote ou des opérations de la Chambre» des représentants.

Le chef du groupe parlementaire démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, a de son côté fustigé les républicains critiquant Jamaal Bowman alors qu'ils avaient «défendu ou refusé de commenter l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021» par des partisans de Donald Trump pour empêcher la certification de la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle de 2020.