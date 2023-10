Fitzgibbon maintient son appui au Panier Bleu

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, continue de croire en la raison d’être du Panier Bleu, même si ce dernier se trouve sans direction générale depuis deux mois et que l’engouement pour l’achat local semble s’essouffler.

«Le Panier Bleu est un site transactionnel [...] Il a toujours été un complément à ce que les commerçants voulaient faire. Si les entreprises s’organisent de plus en plus par elles-mêmes, avec ou sans l’aide de l’État, comme ça semble être de plus en plus le cas, c’est tant mieux.»

En marge du sommet annuel du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), à Montréal, le ministre provincial s’est néanmoins refusé à remettre en question l’utilité du Panier Bleu, trois ans après sa création.

Utilité en doute

Le Panier Bleu a été fondé au début de la pandémie de la COVID-19 avec l’aide du gouvernement Legault qui souhaitait à l’époque mettre sur pied un outil numérique pour faciliter la vente en ligne pour les détaillants.

Amplement critiquée, la plateforme transactionnelle est devenue privée au printemps 2022, grâce à l’injection de 22M$ de partenaires (Fonds FTQ, Desjardins, Lightspeed), dont 12M$ d’Investissement Québec.

Il y a deux mois, son PDG des trois dernières années, Alain Dumas, a quitté ses fonctions. L’intérim est assuré depuis par Sylvain Prudhomme, ex-président de Lowe's Canada, aujourd'hui président du conseil d’administration du Panier Bleu.

Produits du Québec

Malgré ses difficultés apparentes, le ministre demeure fidèle à l’entreprise. «Je pense que [le Panier Bleu] doit demeurer pour les commerces qui ne peuvent investir ou [mettre sur pied un site transactionnel] eux-mêmes. Ça leur donne accès à quelque chose.»

À plusieurs reprises, le ministre a vanté l’utilité des certifications développées par Les Produits du Québec, un autre organisme né -il y a moins deux ans- avec l’aide de Québec.

Entre juin 2021 et le 31 mars 2023, l’organisme sans but lucratif (OSBL) a reçu 3,8M$ de subventions du gouvernement du Québec. Quelque 53 000 produits auraient reçu à l’autre l’une ou l’autre de ses certifications au cours de cette période.

Même si le ministre Fitzgibbon dit percevoir une baisse d’engouement des consommateurs pour l’achat local, il se dit convaincu que les Québécois s’appuient sur de tels organismes pour mieux comprendre ce qu’est un produit du Québec.

Il en irait de même du Panier Bleu. «Le Panier Bleu est un accessoire disponible à ceux qui veulent l’utiliser. [...] Les patrons de Sail, de Jean Coutu et les autres le veulent. La question, poursuit-il, c’est quel est le rôle du gouvernement?»

Le site transactionnel regrouperait aujourd’hui 400 commerçants et offrirait plus de 175 000 articles du Québec. «Le jour où les gens nous diront qu’ils n’en ont plus besoin [Le Panier Bleu], ce sera tant mieux et on aura gagné», a dit le ministre.

Les actionnaires connus du Panier Bleu:

-Investissement Québec

-Fonds de solidarité FTQ

-Mouvement Desjardins

-Lightspeed