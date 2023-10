Fusillade à Lewiston: des témoins pensaient à une «blague d’Halloween»

Des personnes qui ont assisté mercredi à la fusillade dans la petite ville de Lewiston, dans le Maine, étaient en état de choc après avoir compris que ce qu’ils prenaient pour une «blague d’Halloween» était réel, selon le maire de la ville voisine d’Auburn.

«Il y a beaucoup de bribes ici et là, et vous essayez de les mettre ensemble. J’ai l’impression d’assister à une scène de confusion et de chaos», a déclaré Jason Levesque, en entrevue jeudi matin à l’émission Today de NBC.

Quelques heures plus tôt, un réserviste de l’armée était entré dans un salon de quilles et un restaurant de Lewiston où il a ouvert le feu et fait au moins 16 victimes.

Une soirée était organisée au salon de quilles pour des jeunes mercredi soir, a mentionné le maire.

«Ils pensaient qu’il s’agissait d’une sorte de blague d’Halloween ou quelque chose comme ça, jusqu’à ce que tout commence à s’aggraver très rapidement», a expliqué M. Levesque.

Pour lui, Lewiston et Auburn ne forment qu’une seule et même communauté, étant simplement séparées par une rivière.

«Je sais pertinemment que nous allons rester forts. Nous allons trouver l’individu qui a fait ça et le traduire en justice rapidement, très rapidement», a-t-il soutenu.