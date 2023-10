Tuerie au Maine: Trudeau assure que la sécurité à la frontière est renforcée

Justin Trudeau assure que la sécurité à la frontière avec les États-Unis a été renforcée après la tuerie de masse qui a fait au moins 18 morts et 13 blessés à Lewiston, dans le Maine. Le responsable est toujours en cavale, selon les autorités américaines.

• À lire aussi: Carnage à Lewiston: 18 morts et 13 blessés, selon les autorités

• À lire aussi: Fusillade à Lewiston: des témoins pensaient à une «blague d’Halloween»

• À lire aussi: Les familles «sanglotaient et pleuraient»: des témoins de la tuerie de Lewiston racontent l’horreur

«Oui, je peux vous assurer que notre ministre des Services publics est là-dessus, est en contact avec nos homologues aux États-Unis et est en train de faire des suivis afin de s’assurer que tout le monde soit sain et sauf», a indiqué le premier ministre en marge d’un point de presse jeudi après-midi.

Plus tôt en journée, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) avait confirmé avoir émis un avis de guet «armé et dangereux» si jamais le suspect décidait de traverser la frontière.

Cet avis se trouve dans les systèmes des autorités «auxquels tous les agents ont accès à l’interne pour les alerter du risque important que présentent cet individu et cette situation», a déclaré par courriel Jacqueline Roby, porte-parole de l’ASFC.

Tous les points d’entrée entre les États-Unis et le Canada restent ouverts, a-t-elle aussi assuré.

Les services frontaliers travaillent en collaboration avec leurs homologues américains et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour assurer la sécurité et éviter toute entrée illégale.

De son côté, la GRC a rappelé qu’elle vérifiait l’intégrité de la frontière «entre les points d’entrée».

«Nous collaborons avec différents partenaires d’application de la loi américains et canadiens et soyez assuré que nos policiers sont prêts à toute éventualité et porteront assistance si nécessaire», a souligné l’organisation dans un courriel.