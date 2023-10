Fusillade dans le Maine: l’héritage québécois se fait sentir

LEWISTON, Maine | Au lendemain du carnage qui a teinté à jamais l’histoire de Lewiston, un secteur du Maine dont l’héritage francophone et les liens avec le Québec sont indéniables, celle-ci avait des allures de ville fantôme alors que ses résidents se sont confinés toute la journée.

Impossible de trouver un commerce ouvert dans les environs, jeudi, lors du passage du Journal. Emblèmes des États-Unis, même les Dunkin’ et les 7-Eleven avaient placardé leur porte d’entrée d’affiches un peu brouillonnes qui avisaient les clients de leur fermeture soudaine.

Écoutez les derniers développements avec Yves Poirier, journaliste à TVA Nouvelles à l’émission d’Alexandre Dubé via QUB radio :

«J’avais besoin de ma prescription aujourd’hui, je vais devoir attendre qu’ils le retrouvent, j’imagine», lance Brett Cottle, un des rares résidents qui osait marcher dans la rue en référence au tireur actif qui a semé la terreur dans le coin.

Photo Frédérique Giguère

«Méchant monsieur»

Les petites voisines Lila et Alex, dont l’école était fermée pour la journée, s’amusaient à faire des courses de trottinette sur le balcon près des avenues Simard et Bolduc.

«Nos mamans ne veulent pas qu’on sorte dans la rue parce qu’il y a un méchant monsieur», lance avec un sourire niais la blondinette Alex, tout en faisant virevolter sa jupe à paillettes mauve.

Photo Frédérique Giguère

Des rues qui sonnent typiquement québécoises comme celles où vivent ces petites adeptes de trottinette, il y en a de nombreuses à Lewiston. L’héritage de la Belle province est bien présent, comme en témoignent notamment le bureau de comptable Bilodeau, le parc Potvin, la salle de spectacle Franco Center et les pancartes de campagne de l’actuel maire Jason J. Levesque qui tapissent la ville.

Frédérique Giguère

«À peu près tous mes amis ont des origines franco», explique Curtis Jacob, un ex-militaire interpellé alors qu’il s’en allait profiter du réfrigérateur bien garni de sa conjointe.

À moitié franco

Pour bien comprendre l’héritage francophone de Lewiston, il incombe de remonter au 19e siècle. À l’époque, cette ville du Maine a accueilli de nombreux travailleurs saisonniers du Québec qui voulaient bonifier leur revenu en bossant pendant la saison morte. Plusieurs y ont élu domicile, si bien qu’en 1920, on estime que la moitié de la population de Lewiston parlait la langue de Molière, selon les archives de la Ville.

Photo Frédérique Giguère

«Jusqu’à mon entrée à l’école, je ne parlais que français, explique Denise Gauthier, une francophone vétérante qui habite un quartier surnommé «Petit Canada» en référence à une époque où il était peuplé presque entièrement par des Québécois.

Aujourd’hui, la langue semble s’être perdue, principalement en raison d’une législature qui a fini par interdire aux jeunes de parler français dans les écoles, estiment les résidents.

Photo Frédérique Giguère

«Mais on sent encore une grande fierté, lance Amber Thériault Cox, elle-même de descendance francophone, rencontrée alors qu’elle marchait nerveusement avec son chien Poppy dans la rue. C’est un héritage très riche et les gens de la communauté se tiennent ici. Ce sera très important de se tenir serrés justement après une telle tragédie.»