Grève sur la Voie maritime du Saint-Laurent: Legault et Ford veulent un accord «sans tarder»

Les premiers ministres du Québec et de l’Ontario espèrent qu’une entente soit conclue «le plus rapidement possible» pour mettre fin à la grève sur la Voie maritime du Saint-Laurent.

Dans un communiqué conjoint, le premier ministre du Québec, François Legault, et le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, ont déclaré vouloir trouver «un accord sans tarder», et exhortent le gouvernement fédéral «d'agir immédiatement pour protéger nos chaînes d'approvisionnement» et garantir la circulation des biens essentiels à la frontière canado-américaine.

Les deux hommes ont déploré les risques pour l’économie engendrés par la fermeture de la Voie maritime du Saint-Laurent.

«L'an dernier seulement, ce sont près de 17 milliards de dollars en marchandises qui ont transité par ce couloir maritime névralgique. Si le conflit persiste, ce sont les entreprises et les gens de tout le pays qui en subiront bientôt les conséquences.»

Selon MM. Legault et Ford, chaque jour de fermeture de la Voie maritime entraîne des pertes de dizaines de millions de dollars.

Rappelons que les quelque 360 travailleurs syndiqués de la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, représentés par Unifor au Québec et en Ontario, ont déclenché la grève dimanche, car ils sont insatisfaits des offres patronales en matière salariale.

Une médiation est prévue entre les parties vendredi à Toronto.