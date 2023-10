Images sexuelles de 200 jeunes victimes: un ex-policier pédophile écope de prison à vie

Un ex-policier qui utilisait la plateforme Snapchat pour contacter des mineures et obtenir des photos sexuelles dans leurs uniformes scolaires a écopé d’une peine de prison à vie pour n’avoir montré aucun remords devant ses plus de 200 victimes.

«Il s’agit d’infractions extrêmement graves et l’accusé est un délinquant prolifique. [...] Il est clair qu'il a non seulement obtenu une gratification sexuelle, mais qu'il a également apprécié le pouvoir qu'il avait sur les jeunes filles», a déploré la juge Tracey Lloyd-Clarke, en qualifiant le délinquant de «cruel et sadique», à la cour de Cardiff, selon «The Independent».

Lewis Edwards, 24 ans, a ainsi écopé d’une peine de prison à vie, sans possibilité de libération avant 12 ans, après avoir été retrouvé avec plus de 4500 images indécentes d’enfants, âgés entre 10 et 16 ans, en sa possession, a relaté le journal britannique mercredi.

Entre novembre 2020 et son arrestation en février 2023, l’homme s’était fait passer pour un adolescent de 14 ans sur Snapchat afin d’obtenir des images sexuelles de ses victimes, qu’il menaçait ensuite de partager si elles ne se pliaient pas à ses demandes.

En parallèle, le pédophile avait rejoint les rangs de la police du sud du Pays de Galles en janvier 2021, et aurait profité de son statut pour notamment cibler l’une d’entre elles, rencontrée dans le cadre de ses fonctions.

«Nous n’arrivons pas à comprendre que quelqu’un qui était là pour vous protéger ait pu faire cela. Le sourire narquois qu’il nous a fait au tribunal montre qu’il n’a aucun remords. Je ne pense pas qu'il puisse ou veuille comprendre ou même se soucier de l'impact qu'il a eu sur ses victimes», a témoigné la mère d’une des victimes devant le tribunal.

L’une d’entre elles a confié avoir été si traumatisée qu’elle dormait avec un marteau sous son oreiller, tandis que l’homme aurait menacé une autre de tirer ses parents ou de bombarder sa maison si elle arrêtait de lui envoyer des images, a entendu la cour.

L’homme a plaidé coupable à 161 accusations, incluant chantage et incitation d'un enfant à se livrer à une activité sexuelle, selon «The Independent».