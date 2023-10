La Québécoise Jeanick Fournier dans le top 10 des meilleures chanteuses d’«America’s Got Talent» et d'«America’s Got Talent All-Stars»

Le talent de Jeanick Fournier dépasse les frontières. La chanteuse de 51 ans peut se vanter d’être la seule Québécoise dans le top 10 des meilleures chanteuses d’America’s Got Talent et d’America’s Got Talent All-Stars.

L’ancienne préposée aux bénéficiaires du Saguenay, qui a réalisé son rêve en remportant le concours Canada’s Got Talent en 2022, s’est fait remarquer en interprétant I’ll Never Love Again de Lady Gaga aux auditions d’America’s Got Talent All- Stars.

Sa performance impeccable lui avait d’ailleurs mérité une ovation debout d’Howie Mandel, Heidi Klum et Simon Cowell.

Nommée au Gala de l’ADISQ

Jeanick Fournier a aussi l’honneur d’être nommée dans deux catégories de la 45e édition du Gala de l’ADISQ: Révélation de l’année et Album de l’année – Adulte contemporain. Elle fait d’ailleurs partie des artistes qui performeront au Gala de l’ADISQ le 5 novembre.

Jeanick Fournier est présentement en tournée au Québec pour son spectacle Vivante. Pour tous les détails, c’est ici.