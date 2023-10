L’amylose héréditaire à transthyrétine: quelles sont les personnes à risque?

En cette Journée mondiale de l’amylose, on vous informe sur cette maladie chronique rare, trop peu connue du public. L’amylose héréditaire à transthyrétine est davantage présente au sein de certaines populations. Voyez qui est à risque d’être porteur de la maladie, quels sont les symptômes à surveiller et comment et quand la dépister.

L’amylose (ou amyloïdose) est causée par des dépôts de protéines anormales dans les tissus ou organes, qui les empêchent de fonctionner comme ils le devraient. «Il n’existe pas une amylose, mais des amyloses qui ont des causes différentes et affectent différents organes et tissus», explique le Dr Rami Massie, neurologue et professeur agrégé de clinique à l’Hôpital neurologique de Montréal.

L'une des deux formes les plus courantes est l’amylose héréditaire à transthyrétine (ATTRh), une maladie génétique à progression rapide et souvent mortelle, qui affecte environ 50 000 personnes dans le monde. Les personnes d’origine africaine, brésilienne, française, irlandaise, japonaise, portugaise et suédoise sont plus à risque de développer une amylose héréditaire.

Cette maladie est provoquée par une mutation du gène de la transthyrétine (TTR), une protéine produite par le foie qui assure le transport des hormones thyroïdiennes et du rétinol (vitamine A) dans le corps. La protéine devient instable, se décompose et se dépose dans les organes, notamment le cœur, les reins et le système nerveux.

La mutation du gène TTR se transmet de parent à enfant, mais les premiers symptômes apparaissent généralement dans la trentaine. Et chaque membre d’une même famille peut être affecté de manière différente, que ce soit par l’organe atteint, la forme ou l’intensité des symptômes.

Il est donc important de connaître les signes de la maladie et de passer un test génétique plus tôt que tard, si elle est présente dans la famille. Il faut savoir que plus rapidement vous obtenez un diagnostic, plus vite vous aurez accès au traitement qui, lui, améliorera votre qualité de vie.

Des symptômes peu spécifiques

Même si un simple test génétique permet de diagnostiquer l’ATTRh, «il se passe parfois des années entre l’apparition des symptômes et l’obtention d’un diagnostic. C’est que devant la diversité des symptômes et le fait qu’ils s’apparentent à ceux de plusieurs autres pathologies, les médecins ne songent pas toujours à demander les tests nécessaires», explique le Dr Massie. De plus, les antécédents médicaux des autres membres de la famille ne sont pas toujours connus.

Les symptômes de l’amylose peuvent inclure des arythmies (rythme cardiaque anormal), une insuffisance rénale ou des symptômes neurologiques comme des picotements dans les mains et les pieds. Des essoufflements et de la fatigue peuvent être ressentis ainsi que des problèmes aux articulations, un dysfonctionnement grave de l’intestin et de la vessie, ou une diarrhée chronique.

Si vous faites partie de la population à risque, visitez le site du programme The Bridge conçu pour sensibiliser les gens à l’amylose héréditaire. Vous y trouverez des réponses aux questions courantes sur la maladie et un guide de discussion pour vous aider à en parler avec votre médecin afin de bénéficier d’une prise en charge rapide et de mieux contrer la maladie.