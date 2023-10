Le CELI: un atout dans votre jeu à la retraite

Le compte d'épargne libre d'impôt (CELI) est un compte dans lequel votre argent peut fructifier à l’abri de l’impôt. Mais connaissez-vous vraiment tous ses avantages?

«Le CELI, c’est comme un joker dans votre jeu de cartes au moment du décaissement à la retraite», estime Anik Bougie, cheffe de pratique, Planification financière et fiscalité à la Financière des professionnels. Il peut en effet constituer un atout précieux quand vous effectuerez des retraits dans l’épargne accumulée durant votre vie active. Voici comment vous pouvez en tirer parti.

Fractionner le revenu avec son conjoint

Anik Bougie rappelle qu’un bon plan de décaissement à la retraite permet de niveler le niveau d’imposition au fil du temps, mais aussi d’équilibrer l’imposition entre les conjoints, par le biais du fractionnement de revenus, notamment.

«Grâce au CELI, on peut fractionner ses revenus avec son conjoint en lui donnant de l’argent pour qu’il l’investisse dans son CELI. Cela permet de doubler la mise dans le CELI, une épargne qui pourra fructifier à l’abri de l’impôt», explique-t-elle.

Elle ajoute qu’il est possible d’employer la même stratégie pour un enfant majeur en lui versant une somme qu’il pourra investir dans son CELI. «C’est une belle occasion d’accompagner son enfant et de l’aider à faire ses premiers pas dans la gestion de ses finances», dit-elle.

Optimiser le décaissement

Au moment du décaissement de vos avoirs à la retraite, certains sont imposables comme le REER et les placements non enregistrés avec gains latents, en revanche, le CELI ne l’est pas. Cela signifie que si vous prélevez des montants dans celui-ci, cela ne fera pas augmenter votre revenu imposable.

«Admettons que vous ayez des besoins financiers supplémentaires à la retraite. En puisant ces sommes dans votre CELI, vous ne payerez pas davantage d’impôt, car il n’y aura pas eu de variation dans votre revenu imposable», indique Anik Bougie.

Un outil de planification successorale

Au décès, à certaines conditions, il est possible de «rouler» son CELI à son conjoint, tout comme on le ferait avec un REER. Cela signifie qu’il n’y aura pas d’impact fiscal pour le conjoint survivant. Cela n’affectera pas non plus son espace CELI, puisque le CELI qui lui a été légué par son conjoint ne vient pas réduire son espace de cotisation.

REER, CELI: lequel prioriser?

Le CELI est tout indiqué pour les projets à court et à moyen terme, par exemple si vous souhaitez mettre de l’argent pour un projet comme l’achat d’une voiture, un voyage, un mariage, payer l’école privée de vos enfants, etc.

Pour les objectifs à long terme, comme la retraite, on priorisera plutôt le REER, mais on peut aussi utiliser le CELI afin de ne pas augmenter son taux d’imposition au décaissement.

Si l’épargne est limitée et que vous ne pouvez pas maximiser à la fois vos REER et votre CELI, ce sera du cas par cas et il faudra effectuer une analyse en fonction de votre situation spécifique. Un conseiller en services financiers ou un planificateur financier peut vous proposer des stratégies.

Vous vous demandez si vous devriez épargner dans un REER, un CELI, cotiser au REEE de votre enfant ou rembourser votre hypothèque plus rapidement? L’outil de comparaison de l’Institut québécois de planification financière «Rembourser l’hypothèque ou épargner» (https://www.solutioniqpf.org/#, dans la section Outils financiers) peut vous aider à déterminer ce qui serait le plus avantageux.

BON À SAVOIR:

· Petit rappel: le CELI existe depuis 2009. Pour en ouvrir un, il faut être âgé d’au moins 18 ans et être un résident canadien.

· Contrairement au REER, les cotisations effectuées ne sont pas déductibles d’impôt. En revanche, vous ne payerez aucun impôt sur le revenu et les retraits CELI.

· En 2023, il était possible de cotiser 6500$ dans votre CELI. À cela s’ajoutent le total des droits de cotisation inutilisés de l’année précédente ainsi que les montants retirés dans le CELI durant l’année civile précédente.

· Le CELI est beaucoup plus flexible qu’un REER: les montants qui en sont retirés recréent un espace CELI pour l’année suivante. Par exemple, si vous avez prélevé 1000$ de votre CELI en 2023, vous pourrez recontribuer 1000$ supplémentaires à votre CELI l’année prochaine.

