Les Rangers doivent apprendre à gagner à la maison

Les Rangers du Texas ont montré qu’ils étaient toute une équipe à l’extérieur, mais à la maison, ce fut plus compliqué en séries éliminatoires. Les hommes de Bruce Bochy devront rapidement trouver une solution, puisqu’ils accueilleront les Diamondbacks de l’Arizona au Globe Life Field pour le début de la Série mondiale, vendredi.

En série de championnat de la Ligue américaine, les Rangers ont plié trois fois devant les Astros de Houston à Arlington. Ils ont toutefois remporté les quatre duels au Minute Maid Park, au grand dam du gérant Dusty Baker.

«Ç’a été le scénario jusqu’à maintenant en séries; l’équipe sur la route a très bien joué, a raconté le joueur d’arrêt-court Marcus Semien aux médias, mercredi. Nous avons dû aller à Tampa et Baltimore très tôt. [Les Diamondbacks] sont allés à Milwaukee et [Los Angeles] et les ont balayés. C’est comme ça que ça se passe cette année, peu importe la raison, mais c’est à nous de mieux jouer à la maison.»

Les Rangers se donnent au moins les moyens de leurs ambitions en envoyant sur la butte leur as Nathan Eovaldi (4-0). Celui-ci a maintenu une excellente moyenne de points alloués de 2,42 en éliminatoires.

«Nous verrons comment ils nous attaqueront et nous nous ajusterons, a avoué Semien. Évidemment, il faut regarder ce qu’ils ont fait en éliminatoires. C’est une jeune et bagarreuse équipe, qui est affamée. Si vous regardez les deux formations, nous sommes un peu plus vieux et expérimentés, mais ça ne compte plus. Il faut seulement jouer du bon baseball maintenant.»

Qui sait, ils pourraient être inspirés par l’ancien président des États-Unis George W. Bush, l’un des propriétaires de l’équipe, qui se chargera du lancer protocolaire. C’est la quatrième fois qu’il lancera en Série mondiale, après 2001, 2010 et 2017.

Jeunes et matures

Du côté des visiteurs, c’est justement cette jeunesse qui caractérise cette surprenante équipe des Diamondbacks. Les Corbin Carroll, Brandon Pfaadt, Alek Thomas ou encore Gabriel Moreno, vivent avec leurs lunettes roses leur premier périple éliminatoire.

«Il faut donner la moitié du crédit aux vétérans, qui ont vraiment créé cette ambiance de confiance et de calme. [...] Les jeunes gars... ils sont jeunes et naïfs et ils ne réalisent pas qu’ils sont censés subir de la pression, mais ils sont tellement matures», a lancé au MLB Network le vétéran lanceur Paul Sewald.

Ce n’est pas lui qui amorcera le premier match, mais plutôt Zac Gallen. Le partant n’a pas été épargné par les problèmes après une excellente saison régulière. Sa moyenne de points mérités de 5,24 parle d’elle-même.

Sauf qu’il ne faut jamais sous-estimer les Diamondbacks, qui ont fait oublier leur dossier de 84-78 avec leurs performances inspirées.

«Il y a toujours eu cet espoir, a lancé Pfaadt jeudi, toujours au MLB Network. L’équipe au complet l’a eu. Je crois que chaque équipe qui amorce l’entraînement au printemps y pense, mais nous avons la chance d’être ici.»

Le premier match de la Série mondiale sera présenté sur les ondes de TVA Sports, dès 20 h.