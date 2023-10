Jack Hughes égale un record de Mario Lemieux

Il y a maintenant trois Hughes dans la Ligue nationale de hockey, mais Jack, l’attaquant des Devils du New Jersey, est certainement celui qui se démarque le plus en ce début de saison. Ce n’est pas une surprise pour son frère Quinn.

L’an dernier, Jack Hughes a explosé avec 99 points en 78 matchs, mais ce n’est rien comparativement à ses six premières rencontres en 2023-2024. Le premier choix du repêchage de 2019 a déjà amassé 17 points, ce qui égale la marque de Mario Lemieux en 1995-1996.

• À lire aussi: Quand Connor Bedard s’est comparé à un excellent rival

• À lire aussi: À VOIR: une chute effrayante pour cet espoir des Canucks

«Il connaît une tonne de succès en ce moment, mais je m’y attendais», a lancé Quinn Hughes, le capitaine des Canucks de Vancouver, qui a fait ses commentaires mercredi soir au réseau TNT.

«Il est un joueur spécial, a ajouté le défenseur. [...] Pour l’avoir vu à travers les années, il ne le montre pas beaucoup, mais il est un gars très compétitif. Il s’en fait pour les performances de son équipe. Durant l’été, il est le gars qui travaille le plus fort.»

À titre comparatif, Hughes a sept points de plus que Connor McDavid au même moment l’an dernier, pendant sa saison exceptionnelle de 153 points. S’il maintient la cadence, il pourrait établir un record de 232 points, ce qui est hautement improbable.

Caufield et compagnie

Selon Quinn, le travail acharné de ses frères, Jack et Luke, qui porte aussi l’uniforme des Devils, rapporte ses fruits. Durant l’été, le trio s’entraîne avec une belle brochette de vedettes, et ça profite à tous.

«Nous avons un groupe génial de gars qui s’entraînent avec nous. Dylan Larkin est l’un de nos amis les plus proches, et il connaît une saison exceptionnelle. Il y a aussi [Matty] Beniers, [Cole] Caufield, [Zach] Werenski et [Adam] Fantilli. C’est un groupe amusant qui se pousse à aller plus loin», a expliqué l’arrière de 24 ans, qui compte six points en autant de parties.

Il s’est également dit très excité à l’idée d’affronter Luke pour la première fois, mais il faudra encore patienter un peu. Les Canucks et les Devils croiseront le fer à deux reprises cette saison, soit le 5 décembre et le 6 janvier.