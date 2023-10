«Dix Stricts Trente Thés Un»: voici pourquoi l’humour de Jean-Thomas Jobin fait du bien

Le degré d’absurdité et de légèreté avec lequel Jean-Thomas Jobin aborde les thèmes les plus sensibles et les plus tristes dans son nouveau one man show est ahurissant.

Chapeau au vétéran de la scène de l’humour pour la première médiatique de son quatrième spectacle solo, Dix Stricts Trente Thés Un. Jean-Thomas Jobin a conservé l’absurdité qui l’a fait connaître comme arme humoristique, mais sa façon de se renouveler dans la précision des mots qu’il emploie et dans sa façon de les délivrer fait que son style d’humour perdure et fait du bien.

L’humoriste de 48 ans n’a pas caché son bonheur de se retrouver avec son public au Grand Théâtre de Québec. On le voyait par la façon dont il échangeait avec lui ainsi que par son autodérision honnêtement désarmante.

Son moment le plus honnête aura été son salut à la foule et ses remerciements à son équipe, qui lui ont fait verser quelques larmes alors que la salle Octave-Crémazie était sur ses pieds.

Alexandre Caputo

Son segment concernant le deuil de ses parents, morts à quelques mois d’intervalle il y a cinq ans, ainsi que les blagues qu’il poussait à propos de son bon ami Mike Ward – en revenant sur un de ses passages au balado de ce dernier –, auront été des moments forts de la soirée.

Malgré quelques gags qui ont moins accroché ses spectateurs, Jean-Thomas Jobin trouvait toujours le moyen de rebondir du tac au tac pour les conserver dans sa poche; dont une fois en admettant que la blague n’allait probablement pas survivre aux coupures avant le prochain spectacle.

C’est un humoriste humble, au cœur d’enfant, qui abordait l’âge et la peur de vieillir sous un angle drôlement rafraîchissant, qu’on a pu voir sur scène ce jeudi.

– Jean-Thomas Jobin présentera son spectacle Dix Stricts Trente Thés Un à l’Olympia de Montréal le 2 novembre ainsi qu’au Marché des arts Desjardins de Sorel-Tracy le 10 novembre.