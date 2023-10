LNH: Jesperi Kotkaniemi continue sur sa bonne lancée

Dans un duel qui a nécessité une période de prolongation, les Hurricanes de la Caroline se sont imposés 3 à 2 contre le Kraken de Seattle, jeudi soir au PNC Arena.

C’est l’ancien du Canadien de Montréal Jesperi Kotkaniemi qui a égalisé pour les siens en fin de match sur un lancer des poignets. Il a désormais neuf points en huit matchs, lui qui a également ajouté une aide à sa fiche sur le premier but de son club.

Ce gain fera énormément de bien aux «Canes», qui venaient d’essuyer quatre revers à leurs cinq matchs précédents. Martin Necas, qui avait réduit l’écart à un seul but en première période, a joué les héros avec 10 secondes à faire en surtemps.

Les Hurricanes seront de retour en action dès vendredi face aux pauvres Sharks de San Jose.

Les Bruins échappent des points pour la première fois

Les Bruins de Boston se sont écroulés en troisième période et se sont inclinés pour la première fois de la saison 4 à 3 en prolongation contre les Ducks d’Anaheim.

Les Ducks (3-4-0) sont allés faire scintiller la lumière rouge deux fois de suite lors des derniers instants du troisième tiers, grâce à Leo Carlsson et Troy Terry pour amener le match en prolongation. Le jeune Mason McTavish a complété la remontée des siens en battant Linus Ullmark entre les jambières.

Les hommes de Jim Montgomery avaient pourtant fait preuve de caractère en marquant trois buts sans réplique en deuxième période, après avoir alloué le premier but de la rencontre lors de l’engagement initial.

Boston (6-0-1) tentera de se reprendre samedi à domicile face aux Red Wings de Detroit (5-2-1), qui se sont également inclinés jeudi contre les Jets de Winnipeg (4-3-0). Ces derniers seront d’ailleurs les visiteurs au Centre Bell en fin de semaine.

Fin de série pour l’Avalanche

À l’instar des Bruins, l’Avalanche du Colorado (6-1-0) a perdu son premier match de la saison en étant blanchi 4 à 0 face aux Penguins à Pittsburgh (3-4-0). Les favoris locaux avaient bien besoin de cette victoire, eux qui venaient de subir trois revers de suite.

Reilly Smith, à deux reprises, ainsi que Lars Eller et Sidney Crosby ont fait secouer les cordages. Tristan Jarry, lui, est demeuré parfait pour la première fois de la campagne en enregistrant 31 arrêts.

Lourde défaite pour les Sharks

Les Sharks de San Jose (0-6-1) sont, eux, bien installés dans la cave du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH). Les hommes de David Quinn ont encaissé un lourd revers de 6 à 0 face au Lightning à Tampa Bay (4-2-2).

Dans ce festival offensif, 14 joueurs différents des «Bolts» se sont inscrits sur la feuille de pointage. Steven Stamkos a notamment terminé sa soirée de travail avec un but et une aide, tandis que les défenseurs Victor Hedman, Nick Perbix et Mikhail Sergachev ont tous récolté deux mentions d’aide.