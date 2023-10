«Luka et Léo» à Télé-Québec: Luka Lemay et Éléonore Lagacé répondent aux questions des jeunes de 8 à 10 ans

L’énergie contagieuse de Luka Lemay et d’Éléonore Lagacé est mise à profit pour répondre aux questions de jeunes âgés de 8 à 10 ans dans le nouveau magazine de vulgarisation scientifique Luka et Léo, qui s’ajoute à l’offre de Télé-Québec à compter de vendredi.

Le dynamisme des coanimateurs se répercute jusque dans la réalisation, franchement dynamique, comme l’Agence QMI a pu le constater en visionnant le premier épisode.

Luka et Léo sont en mode exploration et vont sur le terrain à la rencontre d’intervenants et de spécialistes, comme le Dr François Marquis, qui explique à Luka pourquoi une barbotine (une slush) froide donne mal à la tête. La question provient de Charles.

Luka et Léo sont assistés dans les épisodes par le vulgarisateur scientifique Massi Mahiou – qui fera assurément rire les jeunes – afin de répondre à une foule de questions, dans un format à la fois éducatif et amusant.

Aussi à voir dans le premier épisode, Éléonore enquête pour savoir où va l’eau quand on active la chasse d’eau de la toilette. La question provient d’Analia et sa réponse viendra aussi, enfin sûrement, éclairer les adultes à ce sujet, tant les étapes sont nombreuses à l’usine de filtration des eaux.

Quant à Marilou, elle veut savoir si les poules sont vraiment des dinosaures. Miguel, lui, s’interroge sur la nécessité des sourcils, alors que Justin, enfin, se demande comment les karatékas font pour casser des planches de bois.

Les reportages instructifs et ludiques sont réalisés dans plusieurs régions, tout comme la présentation de l’émission par les coanimateurs, laquelle se fait depuis Québec et ailleurs dans la Belle Province.

Éléonore Lagacé n’a plus besoin de présentation. Artiste aux multiples talents, elle a brillé l’été dernier dans la comédie musicale Hair, elle a remporté la compétition musicale Zénith l’hiver dernier et a été finaliste de Big Brothers Célébrités en 2022. Elle est aussi comédienne et danseuse.

Quant à Luka Lemay, il est diplômé de l’École nationale de l’humour (2021) et on l’a notamment vu l’été dernier à Sucré Salé, à TVA, en tant que «stagiaire» de l’animatrice Mélanie Maynard.

Réalisée par Jean-Philippe Pariseau et produite par Saturne 5, la boîte de Pierre-Yves Lord – qui est aussi le concepteur du format –, l’émission Luka et Léo est diffusée chaque vendredi, à 17h30, à compter du 27 octobre.