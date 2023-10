Canadien: Samuel Montembeault de retour devant le filet face aux Blue Jackets

Le Canadien tentera de renouer avec la victoire en recevant les Blue Jackets de Columbus. L'équipe de Pascal Vincent s'amène dans la métropole sans les services de Patrik Laine, blessé, et Kent Johnson, qui pourrait être laissé de côté.

Voici, ci-bas, les cinq choses à surveiller pour cet affrontement.

En vidéo principale, Anthony Martineau nous résume aussi les grandes lignes de la matinée, tant chez le CH que chez les Blue Jackets.

1. Du changement au sein du premier trio ?

Plusieurs sont d’avis que Cole Caufield et Nick Suzuki ne connaissent pas un début de saison à la hauteur des attentes. C’est surtout vrai dans le cas du capitaine, blanchi de la feuille dans quatre des six rencontres de l’équipe. Jusqu’à maintenant, Rafaël Harvey-Pinard et Josh Anderson ont été appelés à évoluer sur le flanc droit de cette unité. Ce matin, toutefois, le colosse n’avait pas la même couleur de chandail que les deux complices.

Martin St-Louis : « Ce n’est pas parce qu’un joueur obtient cette responsabilité pendant un match ou deux que ça devient automatiquement son poste. On a plusieurs options. Quand Dvorak reviendra, on en aura d’autres. Tanner Pearson peut en être une, mais j’aime bien le trio qu’il forme avec Monahan et Gallagher. »

Photo Martin Chevalier

2. Montembeault devant le filet

Samuel Montembeault obtiendra son troisième départ de la saison. Après une bonne sortie contre les Blackhawks, il avait connu un peu plus d’ennuis contre le Wild. La présence du Bécancourois devant le filet signifie que Jake Allen, qui avait signé deux performances magistrales contre les Capitals et les Sabres sera inactif au moins jusqu’à samedi.

Photo Martin Chevalier

3. Pascal Vincent de passage chez lui

Ils ne sont pas nombreux les entraîneurs-chefs québécois à avoir atteint la LNH sans d’abord être passés par l’organisation du Canadien. Actuellement, André Tourigny, Jim Montgomery et Pascal Vincent sont les trois seuls. D’ailleurs, il s’agira du premier passage de Vincent au Centre Bell aux commandes d’une équipe du circuit Bettman. L’équipe du Lavallois de 52 ans s’amène à Montréal avec un dossier identique à celui du Canadien (3-2-1).

Photo Martin Chevalier

4. Autre grosse soirée à prévoir pour Barron

Kaiden Guhle était de retour à l’entraînement avec ses coéquipiers jeudi matin, mais il n’est pas encore tout à fait prêt pour effectuer un retour au jeu. La tâche d’accompagner Mike Matheson reviendra donc encore à Justin Barron. Ce dernier a vu son temps de jeu exploser lors du dernier match (21 mins 22s). La saison dernière, le Néo-Écossais avait franchi la barre des 20 minutes seulement deux fois en 39 matchs.

Martin St-Louis : « Plus tu joues, plus tu obtiens de responsabilités. Tu affrontes les meilleurs attaquants adverses. On ne veut pas lui donner de trop grosses bouchées à avaler, mais jusqu’à maintenant, il saisit l’occasion qu’on lui donne. »

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

5. Solide à forces égales

Au risque de se répéter, le Canadien augmente grandement ses chances de l’emporter lorsqu’il demeure loin du banc des punitions. En fait, c’est également le cas lorsque l’adversaire demeure discipliné. Si les unités spéciales montréalaises sont inconstantes, c’est l’inverse pour la tenue de l’équipe à forces égales. Le Canadien trône au sommet du circuit avec seulement quatre buts accordés à cinq contre cinq.

Martin St-Louis : « À cinq contre cinq, on est solide. On est étourdissant en zone offensive. C’est difficile de se défendre constamment quand tu es fatigué et que l’équipe adverse bourdonne constamment. Notre plus gros problème, c’est le nombre de punitions qu’on se fait décerner. On doit absolument améliorer cet aspect. »

Photo Martin Chevalier

Formation probable du Canadien, ce soir

Caufield - Suzuki - Anderson

Harvey-Pinard - Newhook – Slafkovsky

Pearson - Monahan – Gallagher

Pezzetta - Evans – Ylönen

Matheson – Barron

Harris –Kovacevic

Xhekaj – Lindstrom



Montembeault

Allen

