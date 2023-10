NBA: Des débuts en demi-teinte pour le prodige Victor Wembanyama

Sous le feu des projecteurs depuis sa sélection au premier rang du dernier repêchage par les Spurs de San Antonio, le phénomène Victor Wembanyama a effectué ses débuts dans la NBA, mercredi soir, dans la défaite des siens 126 à 119 contre les Mavericks de Dallas.

Le Français a montré à plusieurs reprises pourquoi il est considéré comme un talent unique, notamment lorsqu’il a effectué un bloc à l’encontre de la vedette des «Mavs» Kyrie Irving dès les premiers instants de la rencontre.

Pourtant, le natif du Chesnay-Rocquencourt, en France, s’est mis seul en difficulté au fil de la rencontre. Il a commis plusieurs fautes, dont une au tout début du quatrième quart, qui ont poussé son entraîneur-chef Gregg Popovich à le laisser sur le banc pour éviter qu’il soit exclu.

«J'ai peut-être voulu trop bien faire, je n'ai pas mis mon énergie dans les bonnes choses, a déclaré l’athlète de 19 ans en point de presse après la partie. Je n'ai pas besoin de mettre autant d'énergie en défense. J'apprends pour un premier match. Ce sont des choses simples.»

Rien pour l’aider non plus, ses coéquipiers ont semblé parfois oublier sa présence sur le terrain, notamment en toute fin de match tandis que son équipe tentait de revenir de l’arrière.

«Je n’ai pas été frustré à cause de ça, a-t-il affirmé. Comme je l’ai dit avant, c’est un apprentissage. C’est notre premier match de la saison régulière. On va regarder la vidéo, on va apprendre. Nous allons regarder le film et les joueurs et les entraîneurs feront tout ce qu'il faut pour s'améliorer.»

Des airs de Duncan

C’est réellement lors de l’ultime quart-temps du match que le prodige a semblé trouver son erre d’aller. Avec moins de sept minutes à faire, le géant de 7 pi 4 po a complété une passe de Devin Vassell pour le alley-oop, avant d’aller marquer un tir de trois points 50 secondes plus tard.

La foule du Frost Bank Center a explosé lorsqu’il a effectué un dunk, en plus d’obtenir une faute, qui a permis aux Spurs de prendre les devants par un tout petit point tandis que le cadran affichait 4 min 56 s à écouler à la joute. En l’espace de trois minutes, «Wemby» est allé inscrire neuf points.

Souvent comparé à Tim Duncan comme la prochaine grande vedette de l’organisation, Wembanyama a fini son premier duel à vie dans la NBA avec 15 points, une efficacité de six en neuf aux tirs et deux aides. Mais devinez qui a également affiché des statistiques identiques à sa première apparition. Tim Duncan.

On dit souvent que le passé est garant de l’avenir. Si Wembanyama connaît une carrière similaire à celle de Duncan, disons que les partisans de San Antonio vivront plus de bons que de mauvais moments dans la prochaine décennie.