Négociations du secteur public: Legault déplore la menace de grève

Les syndicats devraient attendre de voir l’offre que leur fera Sonia LeBel dimanche avant de menacer de prendre les Québécois en otage en annonçant des journées de grève, croit le premier ministre François Legault.

«J’espère que les syndicats d’infirmières ne vont pas prendre les Québécois, les patients québécois en otage avec la grève qu’ils annoncent», a déclaré M. Legault, jeudi matin, avant de se rendre au Salon bleu.

Les quelque 80 000 membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) viennent de se prononcer à 95% en faveur d’une grève qui aura lieu les 8 et 9 novembre prochains.

Après une longue journée de consultation mercredi au cours de laquelle au moins 70% des membres se sont fait entendre, la FIQ a obtenu un mandat de grève pouvant aller jusqu’à la grève illimitée, a appris TVA Nouvelles.

«C’est un mandat fort pour dire au gouvernement que les propositions qu’on reçoit à la table de négociation sont inacceptables. [...] Que les gestionnaires d’établissement se préparent: la grève s’en vient», a prévenu la présidente de la FIQ, Julie Bouchard, dans un communiqué.

Le Front commun, qui représente plusieurs organisations syndicales, entend lui aussi mettre en application, le 6 novembre, le mandat de grève récemment obtenu auprès de ses membres. Cela ne représente pas moins de 420 000 travailleurs, en éducation ou en santé et services sociaux, partout au Québec.

«On veut vraiment régler»

«Ce n’est jamais facile, des négociations de conventions collectives, a commenté le premier ministre. Je rappelle que déjà on offre 13% d’augmentation en moyenne. C’est une offre qui est différenciée. Par exemple, il y a plus pour les infirmières de nuit.»

La prochaine offre gouvernementale qui sera déposée par la présidente du Conseil du trésor, dimanche, sera encore plus généreuse.

«Sonia LeBel, dimanche, va bonifier cette offre-là, on veut vraiment régler», a signalé M. Legault.

Quatrième offre

Il s’agira de la quatrième offre gouvernementale, a souligné Mme LeBel, en rappelant que la négociation doit se faire dans les deux sens.

Or, c’est de «peine et de misère» que certains syndicats ont accepté de réduire leurs demandes aux tables sectorielles, a-t-elle souligné.

«Moi, je continue d’avancer dans un objectif qui est très clair, c’est-à-dire d’avoir des ententes le plus rapidement possible. Je vise la fin de l’année, d’ici décembre, et pour moi, c’est important que dans ces discussions-là, on ne perde jamais de vue le fait que l’organisation du travail est une priorité.»

«C’est sûr qu’un conflit de travail dans les écoles, c’est une très mauvaise nouvelle pour les enfants, pour tout le monde, a commenté pour sa part le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville. [...] Il n’y a pas de gagnant avec une grève, surtout pas les enfants, surtout pas les élèves.»

