Nous vous demandons de faire cesser la grève sur la Voie maritime du Saint-Laurent

Nous, les soussignés, représentants des principales associations maritimes du Canada, nous adressons à vous par cette lettre ouverte pour mettre en lumière une question pressante qui pèse significativement sur notre économie et notre secteur maritime. En ces temps de crise, il est impératif que nous unissions nos forces pour garantir la stabilité de nos services à la population et la vitalité de notre économie nationale.

Les statistiques clés du secteur maritime canadien mettent en évidence l’importance cruciale de notre industrie. L’infrastructure de la Voie maritime du Saint-Laurent est l’une des artères commerciales les plus importantes en Amérique du Nord, avec un impact annuel de 12,3 milliards de dollars canadiens sur l’activité économique.

Cette infrastructure est une source essentielle de soutien pour notre économie, générant près de 67 000 emplois directs et indirects, avec environ 5,4 milliards de dollars canadiens en salaires. Chaque année, elle transporte 36,3 millions de tonnes de marchandises essentielles, d’une valeur de 16,7 milliards de dollars canadiens.

Pivot

Il est crucial de noter que l’industrie maritime canadienne est un pilier de notre économie. Cette grève actuelle met en péril des milliards de dollars d’activité économique, salaires et emplois. En effet, elle a un impact économique, environnemental et social majeur.

La Voie maritime du Saint-Laurent est le pivot de nos chaînes d’approvisionnement canadiennes et américaines, garantissant une fluidité vitale. Cette grève entraînera des coûts excessifs, des problèmes liés à la main-d’œuvre, et une augmentation de la pollution, touchant ainsi tous les secteurs.

Passage important

Les Canadiens et les Américains comptent sur cette infrastructure pour un commerce efficace et respectueux de l’environnement. Le maintien de son fonctionnement continu est essentiel pour éviter des conséquences dévastatrices. En cette période critique, nous devons rappeler à quel point la Voie maritime est fondamentale pour l’économie et la stabilité de nos deux nations.

Il est impératif que le gouvernement intervienne pour résoudre cette situation dans les plus brefs délais. L’industrie maritime canadienne est prête à collaborer pour minimiser les répercussions de cette grève, mais il est essentiel que la Voie maritime du Saint-Laurent demeure opérationnelle et continue de servir nos collectivités, d’est en ouest et du nord au sud.

Nous vous invitons à utiliser tous les moyens à votre disposition pour mettre fin à cette grève et protéger notre économie, nos emplois et nos services essentiels.

Signataires :

Louise Bédard, Directrice Générale, Armateurs du Saint-Laurent (ASL).

Bruce R. Burrows, Président et Directeur Général, Chambre de Commerce Maritime (CMC).

Chris Hall, Président, Fédération Maritime du Canada (ShipFed).

Steve Salmons, Président, Ontario Marine Council.

Mathieu St-Pierre, Président-directeur général, Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes)