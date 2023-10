Nouvel arrivage sur SAQ.com

Les deux vins suivants ont été mis en vente aujourd’hui sur le site de la SAQ. Ils seront disponibles en exclusivité en ligne pendant 10 jours, puis en succursales. Santé!

Nicolas Grosbois, Chinon 2020, Gabare, France

29,25 $ - Code SAQ 13096110 – 13 % – Biologique

Nicolas Grosbois est rentré pour de bon à Panzoult en 2008, après une dizaine d’années à parcourir les vignobles du monde. Il a depuis converti l’exploitation familiale à la polyculture, modèle agricole jadis répandu dans la région, mais qui s’est perdu au courant du 20e siècle. Une quarantaine d’hectares est consacrée aux céréales, le reste au maraîchage, à l’élevage de bœuf Angus et de cochon de Longuet et à la viticulture, évidemment. Le grain tannique suave et les saveurs pénétrantes du Gabare 2020 son presque irrésistibles. Cet assemblage de 12 parcelles, situées dans les hauteurs du domaine, livre un vin mûr, gourmand et pourtant hyper digeste grâce, entre autres, à des amers qui donnent du relief au fruit, en plus de faire saliver et d’accentuer la sensation de salinité en fin de bouche. Excellent rapport qualité-prix-plaisir.

★★★★ $$ 1⁄2

Terre del Barolo, Barolo 2018, Bussia, Arnaldo Rivera, Italie

92,50 $ - Code SAQ 15089618 – 14 %

Cette super-coopérative regroupe des membres dans les 11 communes du Barolo. Le haut de gamme de Terre del Barolo est décliné sous l’étiquette Arnaldo Rivera, nom de son fondateur. Tous les crus sont vinifiés et élevés de la même façon, à peu de détails près, et l’ensemble de la gamme est impeccable. Le Bussia provient de trois parcelles différentes à travers le célèbre cru de Montforte d’Alba; l’une plantée en 1969, les deux plus récentes en 2002 et 2003. Autant le 2017 était dense et solide, autant le 2018 est cousu de dentelle. Élégance princière, grain soyeux et saveurs expressives de cacao, de griotte, de cèdre et de bolets séchés qui perdurent en finale. C’est l’un des bons Bussia que j’ai goûté cette année.

★★★★ $$$$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.