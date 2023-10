Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 27 octobre qui valent le détour.

Soccer: Tottenham c. Crystal Palace

AFP

En pleine forme, les Spurs cherchent à asseoir encore un peu plus leur supériorité en Premier League (PL). Les hommes d’Ange Postecoglou sont premiers au classement, et quoi de mieux que d’affronter Crystal Palace pour continuer sur leur belle lancée? Lors des cinq derniers affrontements entre les deux clubs, les «Spurs» sont ressortis gagnants à quatre reprises. Qui plus est, les «Eagles» iront au combat sans Eberechi Eze, un membre important de l’équipe.

Résultat: Tottenham – 1,80

Hockey: Sabres de Buffalo c. Devils du New Jersey

Getty Images via AFP

Si vous aimez voir des matchs ouverts, vous devriez être servis dans cet affrontement entre les Sabres et les Devils. Tandis que les premiers cités ont enfin débloqué, mardi, en allant inscrire six buts contre les Sénateurs, les seconds nommés, quant à eux, ont marqué neuf buts lors de leurs deux dernières joutes. Avec des joueurs talentueux en attaque des deux côtés, la lumière rouge devrait scintiller plusieurs fois.

Résultat: Plus de 7 buts dans le match – 1,95

Hockey: Hurricanes de la Caroline c. Sharks de San Jose

Getty Images via AFP

Les Hurricanes disputent un deuxième match en deux soirs en croisant le fer face aux Sharks. Les choses ne sont pas faciles pour les joueurs de Rod Brind'Amour, qui ont essuyé leurs trois derniers matchs avant leur affrontement contre le Kraken de Seattle, jeudi soir. Ceci étant dit, ça va encore moins bien pour San Jose, qui n’a toujours pas réussi à gagner une joute cette année. Quoi de mieux que d’affronter une formation en énorme difficulté pour reprendre confiance?

Résultat: Écart de but de –2,5 pour la Caroline – 2,25