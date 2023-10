Quand six ex-premiers ministres parlent d’une seule voix...

Quand six anciens premiers ministres s’adressent d’une seule voix à François Legault par lettre ouverte, ce n’est pas anodin. Quoi qu’on puisse penser de la démarche, elle soulève une inquiétude légitime. Laquelle?

Que la création par le ministre Christian Dubé d’une agence Santé Québec parallèle au ministère de la Santé pour «gérer» l’ensemble du réseau, ne vienne rogner l’autonomie de grandes institutions de soins et de recherches, dont l’Institut de cardiologie de Montréal.

Mais attention. C’est l’arbre qui cache la forêt. Les cas qu’ils citent expriment en fait la crainte ultime de plusieurs face au projet de loi mammouth du ministre Dubé visant une énième réforme du réseau de santé.

Il faut décentraliser

Soit que l’agence Santé Québec, au lieu de décentraliser le réseau - et ce faisant de le rendre plus flexible et plus efficace -, ne finisse par aggraver l’hypercentralisation dont il souffre déjà gravement.

C’est d’ailleurs ce qui l’a rendu aussi profondément dysfonctionnel. D’où même la montée fulgurante des soins privés payés par des Québécois écoeurés d’attendre au public.

D’une réforme mal ficelée à l’autre, notre réseau public de santé craque de partout. On le sait et le diagnostic est connu.

Le ministre a-t-il raison ou tort?

Il souffre d’une hyper centralisation débilitante. D’une sur-bureaucratisation kafkaïenne et d’une déresponsabilisation navrante des technocrates nichés dans les méga CIUSSS – un autre produit de la même centralisation.

Même les laboratoires d’analyse de prélèvements ont été hyper centralisés sous le nom orwellien d’Optilab. Un désastre pour les hôpitaux et les GMF.

Au lieu de se rapprocher du terrain, donc de décentraliser les pouvoirs décisionnels, l’agence Santé Québec risque de les en éloigner encore plus. Le ministre Dubé plaide que c’est faux.

Qu’il cherche plutôt une meilleure coordination du réseau pour le rendre plus efficace. Or, si jamais il a raison, M. Dubé n’en a pas encore fait une démonstration convaincante. Il devrait la faire rapidement.

Et si jamais il se trompe, le réseau public poursuivrait sa descente aux enfers. Dans une société vieillissante comme la nôtre, ce serait catastrophique.