Sept ans de prison pour avoir poignardé à mort son père abusif et alcoolique

Un jeune Montréalais qui a poignardé à mort son père abusif et alcoolique lors d’une altercation à la maison familiale l’an dernier écope de sept ans de prison.

«Il était le plus jeune et peut-être le plus négligé, le plus vulnérable de la famille. Il n'a jamais eu d'amour ou de joie de la part de son père», a résumé Me Eric Sutton, l’avocat de Farhan Shoaib.

Le jeune, maintenant âgé de 22 ans, a plaidé coupable jeudi matin au palais de justice de Montréal à une accusation réduite d’homicide involontaire. Il était au départ accusé de meurtre non prémédité.

Le 23 juin 2022, son père Ahmad Shoaib travaillait à son pub indien situé sur la rue Saint-Denis à Montréal. Vers 3 h du matin, sa femme et l’un de ses fils sont allés le chercher en voiture.

Selon des membres de la famille, Ahmad Shoaib était alors «saoul et irrité». Une fois dans la voiture, il a commencé à être «agressif, à la fois physiquement et verbalement» avec son fils aîné. Il l’a également menacé de mort, peut-on lire dans le résumé conjoint des faits.

Son fils, dont l’identité est protégée par une ordonnance de non-publication, en a eu assez et a quitté le véhicule.

Ahmad Shoaib a alors décidé de conduire sa femme jusqu’à leur maison sur le boulevard Côte-Vertu, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, «même s’il avait l’air hautement intoxiqué».

Lorsqu’il est finalement entré chez lui, il est allé confronter Farhan, le traitant de «mauvaise personne», et ajoutant qu’il allait appeler la police pour expulser tout le monde de sa maison.

L’accusé est alors allé chercher un couteau dans sa chambre, qu’il conservait «car il avait peur de son père en raison de ses comportements menaçants et belliqueux».

«La victime a poussé l'accusé, qui a répliqué en poignardant la victime, à trois reprises, dans l’abdomen», indique-t-on dans le document.

Farhan Shoaib a ensuite appelé le 911. Dès l’arrivée des policiers, il a admis les faits.

Au moment de son décès, Ahmad Shoaib avait un taux d’alcool dans le sang de 144 mg/100 ml, soit près de deux fois la limite permise.

Historique de violence

La famille Shoaib vivait depuis plusieurs années dans la peur en raison des agissements d’Ahmad Shoaib. Depuis septembre 2017, pas moins de 10 appels au 911 avaient été faits par divers membres de la famille en raison des agissements du père.

Ses enfants l’ont décrit comme un «alcoolique belliqueux qui maltraitait constamment les membres de la famille, tant verbalement et physiquement».

Dans de touchantes et difficiles lettres lues à l’audience, ils ont offert tout leur soutien à Farhan Shoaib.

Son frère a quant à lui mentionné ne pas arriver à définir clairement qui était la victime et le bourreau dans ce drame. Il a tout de même précisé que «sa vie avait changé pour le mieux» depuis le décès de son père.

«J'aime mon frère, je veux qu'il voie le monde, le monde réel [...], où il y a de l'amour et de l'émerveillement», a poursuivi l’une de ses sœurs.

Sa mère a tenu à lui dire qu’elle avait déjà tenté de se sortir de cette relation avec son père, l’exhortant à faire de meilleurs choix qu’elle et à ne pas craindre de demander de l’aide.