Taux hypothécaires élevés: les prix des propriétés se sont-ils ajustés?

Les dernières hausses du taux directeur commencent à avoir des conséquences plus marquées sur le marché immobilier du Québec, selon le dernier rapport du groupe DuProprio, pour le 3e trimestre de 2023.

Selon les données dévoilées mercredi, le marché immobilier semble revenir à un certain équilibre, après le fort engouement en temps de pandémie, mais l’avantage demeure toujours à la faveur des vendeurs.

La hausse des taux d’intérêt n’a pas encore «été fortement ressenti sur le prix de vente médian de la province.» Le prix médian s’est établi à 395 000$ au 3e trimestre, une augmentation de 2% par rapport à l’année dernière.

Les acheteurs ont par ailleurs accès à plus de choix que l’an dernier à pareille date. En effet, l’inventaire des propriétés est plus grand, mais n’augmente pas de «façon substantielle».

Le manque de choix de propriété s’explique en partie en raison d’une baisse du nombre de propriétaires désirant vendre leur propriété.

«Seuls les marchés de Gatineau et de Sherbrooke ont offert davantage d’options aux aspirants propriétaires», fait savoir DuProprio.

D’un autre côté, l’intérêt des acheteurs est moins important, en raison des obstacles plus importants à l’obtention d’une hypothèque, notamment, les taux d’intérêt élevés.

Si la situation est toujours intéressante pour les vendeurs, une transition continue de s’opérer.

DuProprio note également des différences de plus en plus marquées d’une région à l’autre.

Voici le bilan complet :

Gatineau, ralentissement du marché

Le marché immobilier résidentiel dans le secteur a été plutôt stable durant les 12 derniers mois, et à l’avantage des vendeurs. Au cours du dernier trimestre, la vigueur du marché semble s’être estompée dans la région métropolitaine de Gatineau, au même rythme que dans le reste de la province. Le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions est à son plus bas depuis janvier 2022 pour le secteur. Malgré cela, les différents indicateurs indiquent que la région de Gatineau demeure un marché à l’avantage des vendeurs.

Prix de vente

L’indice du prix de vente médian pour les propriétés unifamiliales s’est maintenu dans la région métropolitaine de Gatineau au 3e trimestre par rapport au 2e trimestre, malgré une décroissance d’un peu plus de 2 % par rapport à la même période l’an dernier.

Pour accéder au marché des copropriétés, les acheteurs et acheteuses devaient, de leur côté, débourser une somme similaire à l’an dernier, soit 315 000 $. Cela représente une augmentation d’à peine 1 % en un an.

Délais de vente

L’accalmie du marché n’a pas eu d’influence, pour le moment, sur les délais de vente dans la région métropolitaine de recensement de Gatineau. Ces derniers sont plutôt stables et bas, s’établissant à 37 jours pour les propriétés unifamiliales. C’est un phénomène que l’on observe parfois lors d’un ralentissement du marché : le délai n’est enregistré que pour les propriétés vendues, et non celles qui sont encore en vente. Comme plusieurs propriétés demeurent disponibles pour l’achat, on ignore toujours combien de jours cela prendra pour qu’elles soient vendues dans ce marché en transition.

Inventaire de propriétés

Alors que l’offre de nouvelles propriétés est relativement constante par rapport à l’an dernier, la baisse de près de 9% du nombre de propriétés vendues durant la période a fait bondir l’inventaire à 1 553 propriétés en vente, en moyenne6, pendant le trimestre. Cela constitue une hausse considérable de presque 9 % en comparaison avec le dernier trimestre.

Malgré la hausse relativement importante de l’inventaire en vigueur, la volume de propriétés disponibles sur le marché demeure toujours bas, et ne suffit pas à la demande. C’est pourquoi le marché gatinois demeure à l’avantage des vendeurs.

Montréal, toujours difficile d’accès

Les statistiques du dernier trimestre dans la région métropolitaine de recensement de Montréal ressemblent à celles de la RMR de Gatineau. Après avoir connu un regain de vigueur au 2e trimestre, la grande région de Montréal se trouve dans une position toute même favorable pour les vendeurs, comparativement à l’an dernier. Le fait que les nouvelles inscriptions se font plutôt rares aide grandement à garder l’avantage du côté des propriétaires.

Prix de vente

Le prix de vente des propriétés unifamiliales de la RMR de Montréal a continué sa croissance depuis le début de l’année, rattrapant même l’écart avec le même trimestre 2022.

Même son de cloche du côté des copropriétés montréalaises. Ces dernières ont connu une augmentation de leur prix médian au courant du dernier trimestre, pour atteindre 405 000 $, une croissance de 1% en comparaison avec l’an dernier.

Le marché des propriétés multiplex (2 à 5 logements) de la RMR de Montréal affiche également des similitudes avec celui des copropriétés et des unifamiliales. Le prix médian a connu une augmentation par rapport au 2e trimestre de 2023. Il est toutefois relativement similaire à celui de l’an dernier pour la même période, soit 712 250 $, une baisse de moins de 1%.

Délais de vente

Dans la région métropolitaine de Montréal, l’accalmie du marché immobilier n’a pas eu d’impact sur les délais de vente des propriétés au 3e trimestre de l’année. Ils demeurent plutôt stables, soit 49 jours pour les maisons unifamiliales.

Inventaire de propriétés

La combinaison de la baisse du nombre de nouvelles inscriptions sur le marché (-7%) et de la hausse du nombre de transactions de vente effectuées (+4%) aura eu pour effet de réduire l’inventaire de propriétés disponible pour les acheteurs dans la grande région de Montréal. En effet, on notait en moyenne 17 430 propriétés en vente pendant le trimestre, soit une baisse de 4 % de l’inventaire par rapport au 2e trimestre. Résultat : l’inventaire dans la RMR de Montréal est significativement plus bas que la moyenne provinciale, et les acheteurs se retrouvent avec un choix encore plus limité pour acquérir leur nouvelle propriété.

Québec, à l’avantage des vendeurs

La région métropolitaine de recensement de Québec a continué, au 3e trimestre de l’année, d’afficher des statistiques intéressantes pour les propriétaires. Après un 2e trimestre exceptionnel, les derniers mois dénotent d’une vigueur du marché immobilier, stable depuis un an et fortement à l’avantage des vendeurs.

Prix de vente

Avec un prix de vente médian historiquement plus faible que dans les marchés de Montréal et de Gatineau, la RMR de Québec continue son rattrapage. Pour cette raison, les acheteurs doivent s’attendre à débourser davantage pour faire l’acquisition d’une propriété dans la région urbaine de la Capitale-Nationale depuis le mois de juillet. Cette tendance, qui s'observe depuis plusieurs trimestres, s’est même accentuée vers la fin de la dernière période : le prix médian des propriétés unifamiliales s’est établi à plus de 368 000 $ en septembre!

Du côté des condos, on observe la même tendance, puisque le prix médian au 3e trimestre de l’année a atteint 262 000 $, une augmentation d’un peu plus de 2% comparativement à l’an dernier.

Délais de vente

Le délai de vente dans la région s’est maintenu par rapport au trimestre précédent. Cela prend en moyenne 56 jours pour vendre une propriété unifamiliale dans la région métropolitaine de recensement de Québec.

Bien que la tendance soit moins importante dans la RMR de Québec qu’au trimestre précédent, plus du tiers des propriétaires qui ont affiché leur propriété à vendre sur DuProprio.com ont déclaré avoir conclu leur transaction à l’intérieur de 30 jours. C'est au-dessus de la moyenne provinciale!

Inventaire de propriétés

Le nombre de nouvelles inscriptions a diminué de 5% sur le marché de Québec au courant du 3e trimestre de 2023. De son côté, le nombre de propriétés vendues a connu une hausse de plus de 12 % dans la période, par rapport à l’an dernier. Ces deux tendances combinées ont amené l’inventaire de propriétés à vendre dans la RMR de Québec à diminuer de 6% par rapport au trimestre précédent, s’établissant à un maigre 3 552 propriétés. Ces facteurs contribuent à offrir un terrain de jeu avantageux aux vendeurs du secteur.

Saguenay, abordable mais en hausse

Saguenay est un excellent marché pour les propriétaires souhaitant vendre leur bien immobilier. Bien que le marché du secteur ne soit plus aussi vigoureux qu’en 2022, il affiche de meilleures statistiques qu’en début d’année.

Prix de vente

Dans ce marché favorable aux vendeurs, le prix médian des propriétés unifamiliales a connu une croissance entre les mois de juillet à septembre 2023, établissant un record dans la région.

Délais de vente

Les propriétés de la RMR de Saguenay ont trouvé preneurs plutôt rapidement au courant du trimestre. Il fallait, en moyenne, 45 jours pour réaliser la vente d’une maison unifamiliale. Plus de 40 % des propriétaires qui ont affiché leur bien immobilier sur DuProprio.com ont même déclaré avoir réussi leur transaction de vente en moins de 30 jours!

Inventaire de propriétés

Malgré une augmentation de 4,6% du nombre de nouvelles propriétés mises en vente dans la RMR de Saguenay par rapport à la même période l’an dernier32, l’inventaire n’a pas connu une progression similaire. Le nombre de transactions de ventes réalisées au cours des deux derniers trimestres aura donc entraîné la baisse du nombre de propriétés en vente dans le secteur. L’inventaire s’est établi à 474 seulement, une diminution de plus de 5 % par rapport à la période précédente. Cet inventaire réduit a ainsi continué d’offrir des conditions plus favorables aux vendeurs qu’aux acheteurs.

Sherbrooke, une transition à l’horizon?

Dans la région métropolitaine de Sherbrooke, plusieurs indicateurs continuent également d’indiquer que le marché est favorable aux vendeurs, malgré une diminution assez prononcée de la vigueur au 3e trimestre de l’année. Bien que la période d’échantillonnage soit courte, les statistiques tendent à démontrer que la RMR de Sherbrooke est davantage en transition que les autres marchés de la province.

Prix de vente

En dépit du ralentissement de la vigueur du marché, le prix médian des propriétés unifamiliales a continué d’augmenter significativement, atteignant même un sommet historique trimestriel avec 380 000 $. Il s’agit d’une hausse de près de 5 % comparativement à la même période l’an dernier!

Notons que près d’un propriétaire sur quatre ayant affiché son bien immobilier à vendre sur DuProprio.com dans le secteur a signalé avoir vendu en surenchère au 3e trimestre!

Délais de vente

La petite accalmie du marché dans la RMR de Sherbrooke ne s’est pas dénotée au niveau des délais de vente. Ils sont demeurés stables au 3e trimestre, à 48 jours pour les propriétés unifamiliales.

Inventaire de propriétés

Signe que le marché semble en transition dans la région, l’inventaire de propriétés disponibles pour les acheteurs a augmenté de 11 % au 3e trimestre par rapport à la période précédente, ce qui est largement au-dessus de la moyenne provinciale. Deux facteurs expliquent ce phénomène : le nombre de transactions de vente a diminué de 9% durant la période, et le nombre de nouvelles propriétés mises en vente a, de son côté, connu une augmentation de 3 % comparativement à l’an dernier.

Bien que l’offre de propriétés ait augmenté par rapport à la demande dans la RMR de Sherbrooke, le marché immobilier est demeuré à l’avantage des vendeurs.

Trois-Rivières, retour à un marché très actif

Le marché trifluvien s’est comporté de façon distincte aux autres régions au courant du 3e trimestre. Tandis que le marché provincial présentait une forte vigueur au 2e trimestre, celui de la région métropolitaine de recensement de Trois-Rivières avait ralenti.

Le 3e trimestre annonce un retour à un état plus actif. Plusieurs autres indicateurs démontrent que le marché du secteur est toujours à l’avantage des vendeurs.

Prix de vente

Réputé pour être relativement abordable, Trois-Rivières continue progressivement son rattrapage par rapport au reste la province. Le marché immobilier a conclu le 3e trimestre avec un prix de vente médian de 313 899$ pour les unifamiliales, une hausse de près de 4% par rapport à la même période en 2022.

Les propriétaires de la région qui ont fait appel aux services DuProprio ont pu bénéficier de la vigueur de ce marché. Plus du tiers d’entre eux ont déclaré avoir accepté une offre supérieure au dernier prix affiché sur leur propriété! Cet épisode de surenchère dans la RMR de Trois-Rivières a été de la même ampleur que celui observé en 2022. C’est signe que le marché du secteur reste extrêmement vigoureux.

Délais de vente

Considérant l’état du marché, les délais sont demeurés très courts au 3e trimestre de 2023 pour la région. Ils se sont établis à 38 jours pour les propriétés unifamiliales. Il s’agit d’ailleurs de la seule région métropolitaine de recensement où les délais enregistrés ont été aussi courts que l’an dernier. Près de la moitié des propriétaires qui ont mis leur bien en vente sur DuProprio.com ont déclaré s’en être départi à l’intérieur d’un mois après la mise en vente.

Inventaire de propriétés

Sans surprise, le nombre de propriétés offert aux acheteurs du secteur a continué de diminuer au 3e trimestre, donnant à la RMR de Trois-Rivières le statut de marché très favorable aux vendeurs. Une baisse de 5 % des nouvelles inscriptions et un statut quo sur les transactions de vente réalisées par rapport à l’an dernier a contribué à réduire de plus de 15 % l’inventaire par rapport au trimestre précédent.

Les aspirants propriétaires du secteur de Trois-Rivières se sont donc retrouvés devant encore moins d’options au plus récent trimestre, permettant ainsi aux vendeurs de conserver le gros bout du bâton dans le marché.